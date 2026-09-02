Acemelia, la empresa de Vigo que usa la camelia gallega para crear cosméticos que se venden en toda Europa

En un viaje a Japón a principios de siglo, el vigués Pablo Mansilla observó la idea que más tarde convertiría en un negocio pionero. Se fijó en que había numerosos estantes en las droguerías cargados de productos de camelia, una flor familiar para cualquier gallego. «Aquí también tenemos la variante japónica, es mayoritaria, así que pensé que debíamos hacer algo con el fruto», cuenta. No fue un camino sencillo, tardó años en calar entre el público. Pero encontró la clave: simplemente darlo a probar. Ahora su producción se cuenta en miles cada mes.

Mansilla de profesión es ingeniero de montes, pero a día de hoy vive de Acemelia, la empresa con la que convierte las semillas de camelia gallega en cosméticos. Su top ventas es el aceite, que no tiene componenetes artificiales, pues resulta simplemente de prensar el fruto y dejar reposar una semana el líquido resultante. Con ello se elabora toda una gama de productos. El champú sólido, por ejemplo, es otro de sus grandes éxitos. «No tenemos demasiada variedad, pero lo que queremos es que lo que hay sea de calidad», apunta.

A modo curiosidad, más allá de la belleza, tienen un aceite específico para limpiar cuchillos, navajas y similares. Los propios japoneses usaban el de camelias para sus armas y en este ámbito Acemelia son los segundos más vendidos de Europa.

Aunque todo empezó en un pequeño contenedor industrial en su vivienda de Ricardo Mella, los niveles de venta actuales obligan a trabajar también desde fábricas a las que le contratan determinados servicios y a tener una oficina de comunicación. Obtener las semillas es una fijación y procuran ir fabricando según van obteniendo permite que el resultado final permanezca siempre fresco.

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Mansilla apunta que venden por internet, pero también están presentes en más de 300 tiendas por todo el territorio nacional. Además, tienen puntos en Austria y Alemania. Francia e Italia son su objetivo de futuro, el lugar en el que aspiran a aumentar su mercado los próximos meses.