Celebración
Abel Caballero se come una tarta 'viguesa' en su 80 cumpleaños: «Dentro de 10 años celebraremos aquí los 90»
El alcalde de Vigo recibió una sorpresa de su equipo de gobierno y trabajadores municipales en el propio ayuntamiento
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cumplido este miércoles, 2 de septiembre, 80 años. Su equipo de gobierno y trabajadores municipales le organizaron una celebración sorpresa en el ayuntamiento con una tarta «maravillosa» con la bandera olívica y varios regalos (un tocadiscos, dos vinilos —uno, de los Beatles— y un cartel con su figura y varios iconos de la urbe). «Dentro de 10 años, celebraremos aquí el primer año en los 90», comentó el regidor socialista, todavía con energía para seguir de forma indefinida al frente del consistorio de la ciudad más poblada de Galicia.
Tras agradecer el detalle de sus compañeros en su gran día, Caballero destacó precisamente la bandera de Vigo presente en la tarta: «Señala que somos un buen gobierno porque tenemos la bandera de la ciudad siempre». Al mismo tiempo, pidió a las «docenas de miles de personas» que hoy le felicitan que compartan «esta tarta como una tarta virtual»: «Que cada uno y cada una coja su cuchillo en casa, corte un trozo y esté con nosotros y con nosotras».
«Este es el primer año en los 80. Después, dentro de 10 años, celebraremos aquí el primer año en los 90. Continuaremos celebrando con toda la ciudad y con tanta gente de toda España que en este momento me está felicitando», añadió el alcalde, quien admitió que también gozará de una fiesta más «particular» con su mujer, Cristina.
Finalmente, se le cantó la canción de 'Cumpleaños feliz' y sopló la vela, tras la cual entonó su habitual: «¡Viva Vigo!».
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