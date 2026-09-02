Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Efecto Halo» al nuevo NaviaCrisis migratoria en CeutaTres cruceros en VigoEl Olimpia Valencia, saturadoMercado de fichajes del CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Tribunales

Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona

El matrimonio demolió la construcción tras la denuncia de la APLU

Se les suspende el ingreso en prisión a condición de no delinquir en 3 años

Vista exterior de la Ciudad de la Justicia de Vigo donde tuvo lugar el juicio.

Vista exterior de la Ciudad de la Justicia de Vigo donde tuvo lugar el juicio. / Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Elena Villanueva

Una «casita» que en tamaño poco tendría que envidiar a la de Bad Bunny pero construida en suelo rústico, y por lo tanto, carente de licencia. Esta edificación fue la que levantó sin los perceptivos permisos en su parcela un matrimonio de Baiona con la idea de destinarla a casa de invitados, tal y como relataban fuentes próximas al caso. Por ello, la pareja se sentó este miércoles en el banquillo de los acusados de la plaza nº2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo por un delito contra la ordenación del territorio.

La vista se resolvió con un acuerdo de conformidad entre las partes. El matrimonio reconoció los hechos y aceptó una pena de 4 meses de prisión, multa de 540 euros y tres meses de inhabilitación para el desempeño de cualquier oficio relacionado con la construcción. Se les aplicó la atenuante de reparación del daño ya que procedieron al derribo de la construcción tras la denuncia de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).

Noticias relacionadas

Con todo, la jueza acordó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión condicionada a no delinquir en los próximos tres años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
  2. El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
  3. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  4. El Sergas activa los desvíos de ingresos psiquiátricos a la privada ante la «tormenta perfecta» del verano
  5. Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
  6. Cinco generaciones de una familia viguesa se reúnen en Canido para celebrar los 100 años de «A Xeitosa»
  7. El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
  8. «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»

Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona

Un hombre de 81 años evacuado en estado grave en helicóptero desde las islas Cíes

Un hombre de 81 años evacuado en estado grave en helicóptero desde las islas Cíes

Más de 30 comercios salen a la calle en el centro de Vigo con descuentos de hasta el 80%

Más de 30 comercios salen a la calle en el centro de Vigo con descuentos de hasta el 80%

La elección de colegio, fuente de conflicto tras el divorcio: aumentan las demandas por su coste y la distancia en Vigo

La elección de colegio, fuente de conflicto tras el divorcio: aumentan las demandas por su coste y la distancia en Vigo

El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»

El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»

Y como asignatura, Justicia

Y como asignatura, Justicia

Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar

Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar

Xunta y Concello chocan de nuevo por las fugas de agua: del 20% al 6,3%

Xunta y Concello chocan de nuevo por las fugas de agua: del 20% al 6,3%
Tracking Pixel Contents