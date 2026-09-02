Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona

Una «casita» que en tamaño poco tendría que envidiar a la de Bad Bunny pero construida en suelo rústico, y por lo tanto, carente de licencia. Esta edificación fue la que levantó sin los perceptivos permisos en su parcela un matrimonio de Baiona con la idea de destinarla a casa de invitados, tal y como relataban fuentes próximas al caso. Por ello, la pareja se sentó este miércoles en el banquillo de los acusados de la plaza nº2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo por un delito contra la ordenación del territorio.

La vista se resolvió con un acuerdo de conformidad entre las partes. El matrimonio reconoció los hechos y aceptó una pena de 4 meses de prisión, multa de 540 euros y tres meses de inhabilitación para el desempeño de cualquier oficio relacionado con la construcción. Se les aplicó la atenuante de reparación del daño ya que procedieron al derribo de la construcción tras la denuncia de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).

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Con todo, la jueza acordó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión condicionada a no delinquir en los próximos tres años.