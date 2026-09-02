Más de 30 comercios salen a la calle en el centro de Vigo con descuentos de hasta el 80%
Pasarela Stock se celebrará del 4 al 6 de septiembre en Policarpo Sanz, con ofertas de moda, calzado y complementos, música en directo y un desfile de avance de otoño-invierno
El comercio local tomará el centro de Vigo este fin de semana. Más de 30 establecimientos participarán del 4 al 6 de septiembre en Pasarela Stock, un mercado de oportunidades al aire libre que se instalará en la calle Policarpo Sanz, en el tramo comprendido entre el Teatro García Barbón y Porta do Sol.
La iniciativa, organizada por Vigo Centro, Centro Comercial Abierto, permitirá encontrar productos de moda, lencería, zapatería, complementos y piel de primeras firmas con descuentos de hasta el 80%. Los puestos permanecerán abiertos durante las tres jornadas de 11.00 a 21.00 horas.
Pasarela Stock pretende ir más allá de un outlet y convertir durante tres días una de las principales calles del centro en un gran escaparate del comercio vigués. La asociación busca con esta acción sacar los establecimientos a la calle, generar ambiente y acercar su oferta tanto a los vecinos como a quienes visiten la ciudad, reivindicando al mismo tiempo el valor del comercio local y de proximidad.
La programación incluirá además música en directo y un desfile de avance de la temporada otoño-invierno, en el que se mostrarán prendas de las tiendas asociadas a Vigo Centro.
La inauguración tendrá lugar el viernes 4 de septiembre a las 11.00 horas en Policarpo Sanz, mientras que el mercado continuará durante el sábado 5 y el domingo 6.
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
- El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- El Sergas activa los desvíos de ingresos psiquiátricos a la privada ante la «tormenta perfecta» del verano
- Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
- Cinco generaciones de una familia viguesa se reúnen en Canido para celebrar los 100 años de «A Xeitosa»
- El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
- «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»