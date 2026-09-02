Más de 30 comercios salen a la calle en el centro de Vigo con descuentos de hasta el 80%

El comercio local tomará el centro de Vigo este fin de semana. Más de 30 establecimientos participarán del 4 al 6 de septiembre en Pasarela Stock, un mercado de oportunidades al aire libre que se instalará en la calle Policarpo Sanz, en el tramo comprendido entre el Teatro García Barbón y Porta do Sol.

La iniciativa, organizada por Vigo Centro, Centro Comercial Abierto, permitirá encontrar productos de moda, lencería, zapatería, complementos y piel de primeras firmas con descuentos de hasta el 80%. Los puestos permanecerán abiertos durante las tres jornadas de 11.00 a 21.00 horas.

Pasarela Stock pretende ir más allá de un outlet y convertir durante tres días una de las principales calles del centro en un gran escaparate del comercio vigués. La asociación busca con esta acción sacar los establecimientos a la calle, generar ambiente y acercar su oferta tanto a los vecinos como a quienes visiten la ciudad, reivindicando al mismo tiempo el valor del comercio local y de proximidad.

Cartel del evento. / FDV

La programación incluirá además música en directo y un desfile de avance de la temporada otoño-invierno, en el que se mostrarán prendas de las tiendas asociadas a Vigo Centro.

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La inauguración tendrá lugar el viernes 4 de septiembre a las 11.00 horas en Policarpo Sanz, mientras que el mercado continuará durante el sábado 5 y el domingo 6.