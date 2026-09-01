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Internacionalización

Zona Franca licita por 84.134 euros un servicio de clases de inglés para sus trabajadores

El consorcio quiere mejorar las competencias profesionales del personal y contempla añadir otras lenguas como portugués, francés o italiano

Edificio de Zona Franca en la calle Areal.

Edificio de Zona Franca en la calle Areal. / PABLO HERNANDEZ GAMARRA / FDV

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R. V.

Vigo

El Consorcio de Zona Franca saca a concurso por un importe de 84.134 euros sin IVA la contratación de clases de idiomas para mejorar las competencias profesionales de su personal, ya que gran parte de su actividad gira en torno al emprendimiento y la internacionalización de las empresas de Vigo y su área de influencia.

En principio, la formación se centrará en inglés, pero contempla añadir otras lenguas como portugués, francés o italiano en función de demandas o necesidades concretas.

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El servicio incluirá clases teórico-prácticas impartidas de forma continuada y cursos intensivos para potenciar el conocimiento y las habilidades de comunicación de los trabajadores. Habrá modalidad presencial y on line y los profesores deberán ser nativos o bilingües.

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