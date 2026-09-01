La Xunta desaloja a una decena de personas sin hogar que dormían junto a la estación de buses de Vialia

La Xunta ha intervenido este martes en las inmediaciones de la estación de autobuses de Vialia para retirar el asentamiento en el que desde hace meses pasaban la noche varias personas sin hogar. En el dispositivo participan agentes de la Policía Nacional y voluntarios de Cruz Roja, que han planteado a quienes permanecían allí la posibilidad de trasladarse a un recurso de acogida, así como la Unidade de Rúa del Concello de Vigo que a ofrecido recursos alternativas sociales y asistenciales.

Durante la actuación se han retirado los colchones, mantas, bolsas y pertenencias que se habían ido concentrando junto a la terminal. El espacio ha sido posteriormente cerrado al paso con elementos de obra y cinta de balizamiento.

La presencia de personas sin hogar en los accesos de la nueva estación de autobuses no es nueva. FARO ya había informado recientemente de que el sinhogarismo se ha ido extendiendo por diferentes puntos de Vigo, entre ellos las dos terminales de buses de la ciudad, el entorno del auditorio Mar de Vigo o varios inmuebles abandonados.

Parte de esta situación se ha agravado tras los últimos desalojos realizados en edificios que durante años habían servido de refugio. Uno de los más importantes fue el de la antigua nave de Pescanova, en Jacinto Benavente, donde vivían de forma permanente alrededor de treinta personas. Un juez ordenó en abril abandonar el inmueble después de las reiteradas incidencias registradas y del incumplimiento de los requerimientos municipales por parte de su propietaria.

La salida de la nave, sin embargo, no supuso que todos sus ocupantes dispusiesen de una alternativa habitacional estable. Algunos acabaron instalándose apenas unos metros más allá, en los accesos del auditorio Mar de Vigo, mientras otros buscaron cobijo en distintos puntos de la ciudad.

Precisamente, FARO comprobó hace unos días que alrededor de una decena de personas dormían en las escaleras y la entrada principal del Mar de Vigo, donde acumulaban cartones y mantas para pasar la noche. Cruz Roja y Policía Local acudían periódicamente a la zona para prestar asistencia y comprobar el estado de quienes permanecían allí.

También se ha convertido en un punto especialmente conflictivo la antigua estación de autobuses de la avenida de Madrid. En sus inmediaciones se han instalado tiendas de campaña, ropa tendida y otros elementos propios de asentamientos improvisados.

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En la nueva terminal de Vialia, la concentración de personas que pernoctaban junto a los accesos había provocado igualmente problemas en los últimos meses. Entre ellos, daños en los aseos de la estación que obligaron a mantenerlos cerrados durante varios días.