Vuelve el verano a Vigo: MeteoGalicia apunta que la ciudad tendrá una variación térmica de 15 grados este miércoles

Septiembre trae de vuelta el verano a Vigo. Después de una semana marcada por la lluvia, MeteoGalicia prevé una semana veraniega para la ciudad olívica con los termómetros volviendo a alcanzar los 30 grados algunos días.

Este martes la ciudad se ha despertado con cielos despejados y la agencia meteorológica apunta a que esta será la tendencia durante toda la semana. De los agradables 25 °C que se esperan de máxima para esta jornada pasaremos a los cálidos 30 ºC esperado para este miércoles. Por su parte, las mínimas se mantendrán estables, moviéndose entre los 15 y los 16 grados hoy y mañana.

Aunque volvamos a tener calor no vendrá mal tener una chaqueta a mano. La máxima se mantendrá el jueves, para cuando se prevé una variación térmica de hasta 15 grados, pasando de los 30 °C de máxima a los 15 °C de mínima en un mismo día.

El domingo podría haber tormenta

MeteoGalicia apunta a que a medida que avance la semana el anticiclón irá consolidando su presencia hasta asentar un clima veraniego de cara al fin de semana. Entre el jueves y el sábado se prevén tres jornadas de tiempo seco, muy soleado y con ascenso de la temperatura en toda la comunidad.

Sin embargo, la situación empecerá a cambiar el domingo. El servicio meteorológico gallego advierte de la llegada de aire frío en altura que abre la posibilidad de dejar tormentas el último día de la semana; tanto en Vigo como en otros puntos de la comunidad. Esta entrada de aire frío se notará más en el litoral gallego, mientras que el interior seguirá manteniendo temperaturas cálidas.

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Aunque la posibilidad de tormentas esté ahí, no se espera que sean muy intensas ni que dejen muchas precipitaciones. De cara a la próxima semana, MeteoGalicia registra una posibilidad del 20% de que predominen las lluvias el lunes, subiendo esta probabilidad al 35% para el próximo martes.