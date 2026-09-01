Cultura popular de la Gen Z
Vigo celebra su primera batalla de «farmear aura» con una asistencia masiva: «No somos distintos de los que hacían breakdance en los 2000»
Cientos de personas, sobre todo menores de edad, se concentraron en un círculo para ver el espectáculo en Vialia: poses imposibles y referencias al internet que consumen los adolescentes
¿Vigo tiene aura? Según un chico que se encontraba esta tarde en la primera batalla de farmear aura de la ciudad, «el Vigo que vino a echarse unas risas sin juzgar, sí» . Es posible que les suene este término en boca de todos, hace referencia a enfrentarse a otra persona empleando gestos sacados de memes o vídeos virales de internet. Cultura popular del siglo XXI: «aura» es la esencia, personalidad, el poder que transmite una persona y «farmear» es algo así como recopilar y generar.
Si usted es considerado guay, un adolescente de la Generación Z probablemente le señale y le diga a sus amigos que tiene «+1.000 puntos de aura». A diferencia de los criterios editoriales, del cine y la moda, una persona con aura puede lucir de todo tipo de formas, no por ser más guapo tiene uno más puntos en estas clasificaciones. En términos Millenial o para la Generación X sería algo así como «ser el puto amo».
Este martes, cientos de personas, en su mayoría adolescentes, se reunieron en la parte de arriba del Centro Comercial Vialia para asistir al primer encuentro en torno a este invento. Cultura de internet que traspasa la pantalla, aunque con el fin de volver a la misma en forma de vídeo. La mayoría acudían a mirar y arrollados por la emoción animaban a seguir a los que estaban en el centro «compitiendo». ¿Quién gana? Nadie, el único objetivo es recibir el aplauso del público. La convocatoria se realizó a través de TikTok, del mismo modo que meses atrás ocurrió con los therians.
Entre la «audiencia» no solo había menores de edad; también fueron muchos los adultos que se pararon a mirar o que incluso quisieron acompañar a sus hijos. Algunos, críticos, se mostraban perplejos. Otros no podían evitar sonreir al ver el éxtasis adolescente.
¿Y qué dicen ellos? Un joven de 18 años disfrazado de tiburón explicó que se trata de una manera de pasarlo bien: «Hacemos amigos y el tonto un rato», apunta. «Sabemos que es una forma un poco extraña de expresar nuestra juventud, pero al final es una forma de hacer la gracia», completaba su amigo vestido de caballo.
Otro chico, de 23 años, caracterizado del videojuego Minecraft, acudía emocionado al encuentro. «Esto es como hacer breakdance en los 2000, una forma de expresar», afirmaba. Tenía los pasos planeados en su cabeza y esperaba a que hubiese menos gente para llevarlos a cabo sin demasiado calor.
¿Personajes con aura?
Para algunos chavales los personas con aura son aquellas a las que admiran, youtubers u otras personalidades de internet. Uno de ellos mencionaba al Rubius, ejemplo de esos creadores de contenido que a su vez alientan estas prácticas.
Con todo, también surgen nombres de ficción como el Lazarillo de Tormes o políticos actuales, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que este miércoles cumple 80 años.
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