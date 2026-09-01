La Universidad de Vigo inicia el curso con una tasa de ocupación del 105% en las plazas de nuevo ingreso

La Universidad de Vigo arranca el curso 2026/27 con una ocupación del 105% en las plazas de nuevo ingreso, un porcentaje idéntico al registrado el año pasado por estas fechas. La rectora Carmen García Mateo, que participó este martes en el acto de bienvenida a los alumnos de 1º del campus de Ourense, explicó que, a falta de los últimos plazos de matrícula, solo quedan un 4% de vacantes y que una «gran cantidade» de títulos han inscrito a más estudiantes que pupitres disponibles inicialmente para poder atender la demanda.

La institución recupera la actividad en su horario laboral tras las vacaciones de verano y las clases empezarán el próximo lunes. Al día siguiente, el salón de actos de la Facultad de Económicas acogerá el acto de apertura del curso universitario en Galicia, que estará presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La rectora viguesa estará acompañada por sus homólogos de Santiago y A Coruña, Rosa Crujeiras y Ricardo Cao, y el catedrático vigués José Cidrás ofrecerá una lección inaugural en la que abordará el mercado eléctrico.

García Mateo participó en el acto de Ourense acompañada por la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, Dolores González, y la del campus de la ciudad, Montserrat Cruz. En total, participaron 550 alumnos que pudieron conocer los servicios y actividades que les ofrece la institución. Pontevedra celebrará su propio acto este miércoles y el jueves será el turno de Vigo, en el pabellón deportivo de As Lagoas-Marcosende, entre las 10 y las 13 horas.

En declaraciones al diario digital de la UVigo, la rectora destacó el buen funcionamiento de la matrícula y, en referencia a la sobrematrícula registrada en algunas carreras, aseguró que su gobierno trabajará «tanto a nivel organizativo como administrativo para atender a demanda real».

Dos nuevos títulos

Como principales novedades del nuevo curso, la universidad viguesa estrena el programa de simultaneidad de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, en Pontevedra; y el grado en Ingeniería de Tecnologías Navales en el CUD de Marín. Además arrancan cuatro nuevos másteres: Química teórica y modelización computacional, Prevención y abordaje multidisciplinar de las drogodependencias y conductas adictivas, Vehículos autónomos y, en modalidad virtual, Trabajo Social en el ámbito sanitario.

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El sexto llamamiento de matrícula arranca este miércoles con la publicación de admitidos, que deberán inscribirse entre los días 3 y 4. Y posteriormente se abrirá una convocatoria extraordinaria con las plazas que queden vacantes y que permanecerá abierta durante todo el mes de septiembre.