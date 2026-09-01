El «Star Legend» y el «Nautica» abren con una doble escala un intenso septiembre de cruceros en Vigo
Este mes será el de mayor actividad de la temporada, con una previsión de 17 escalas y cerca de 40.000 cruceristas
Septiembre arranca con fuerza en el puerto de Vigo, que espera recibir alrededor de 40.000 cruceristas en 17 atraques, que lo convierten por ahora en el mes de mayor actividad de lo que llevamos de temporada. Para estrenarlo nada mejor que hacerlo con un doblete a cargo de dos lujosas embarcaciones, Star Legend y Nautica, que consignadas por Incargo Galicia, acercaron este martes a un 911 pasajeros de de mayoría estadounidense a los que hay que sumar 590 tripulantes.
El Star Legend, en el que todos sus camarotes son amplias suites exteriores, es un pequeño crucero que lleva desde 1992 codeándose con los más lujosos del mundo. Arribó proveniente de Gijón en viaje de 24 noches entre Burdeos y Civitavecchia en el que toca en numerosos puertos de la Península Ibérica, la Costa Azul francesa y la Riviera y la Toscana italianas.
No le va a la zaga en opulencia el Nautica, que regresó a Vigo después de 14 años. Esta vez lo hizo en crucero de dos semanas entre Bilbao y Civitaveccia vendido a precios a partir de 6.400 euros.
Para este miércoles se espera el desembarque récord de 2026, unos 14.000 pasajeros que vendrán a bordo de Mein Schiff 6, Liberty of the Seas y Iona en la que por otra parte será la segunda y última triple escala del año.
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