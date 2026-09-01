«Con el proyecto de reforma aprobado, los deberes quedan hechos en el mercado de Teis. Era el momento adecuado»

Relevo en la junta directiva del mercado de Teis. Tras una década en el cargo, Roberto Giráldez vivió este lunes su último día como gerente de las instalaciones. Deja el puesto con la sensación del deber cumplido y ante la falta de tiempo para compaginar esta responsabilidad con su empresa o la presencia en otros cargos como en la asociación de comerciantes de Teis o en la federación Vigocomercio.

¿Por qué toma esta decisión ahora?

Es algo voluntario, tengo una empresa de eventos y a mayores estoy metido en distintos colectivos de forma no onerosa y no podía con todo, el tiempo es el que es. Además, en noviembre tuve un pequeño aviso de salud, mi cuerpo se paró unos minutos y todos los médicos me decían que debía frenar. Decidí dejar el mercado porque era lo que más horas presenciales me suponía. Una vez que se aprobó el proyecto de la reforma, ya licitada por 1,9 millones, los deberes quedan hechos y ya solo quedaría ejecutarla siguiendo el proyecto en el que tanto trabajamos nosotros y el Concello, creía que era el momento adecuado.

¿Cómo será la transición?

Se hizo un proceso de selección, la junta directiva ha recibido currículos y mañana (por hoy) se incorpora una persona. Será una transición fácil, es alguien que conoce perfectamente los colectivos de comercio, es un perfil técnico.

¿Qué balance hace de su etapa?

Valorar el trabajo de uno es complicado, pero cuando entré había una situación difícil, sobre todo en lo económico. Había muy poco dinero, daba pérdidas cada mes, hubo que hacer un gran esfuerzo, apretarse el cinturón y prescindir de cosas que no eran importantes. Al principio fueron años de apretar porque era una situación complicada, pero eso se resolvió, hoy en día no hay problemas económicos y también he de decir que las cuotas no es que se congelasen, es que incluso se bajaron un 7% pese a que la vida subió muchísimo. Y lo más importante es la aprobación de esta reforma tan esperada.

¿Va a ser un punto de inflexión esta obra?

Creo que sí, lo de las placas solares conllevará un ahorro importante, se crearán nuevos espacios que ayudarán a nivel comercial. Quedará un mercado nuevo que atraerá nuevas propuestas.

¿Cuál es la ocupación a día de hoy?

Hay 22 placeros, de carne hay dos vacíos y de pescado unos diez. Será del 50% más o menos.

¿A qué se debe?

Sobre todo es el relevo generacional, antes quedaba el descendiente, eso no pasa ahora, el que se jubila no tiene a quién dejárselo.

¿Es el gran desafío de este tipo de comercio?

En este sector sí, porque no puedes comprar filetes por Amazon de momento. El tema de la falta de relevo es muy importante.

¿La reforma podrá atraer nuevos perfiles?

Yo creo que sí, porque se crean nuevos espacios, incluso mezclando hostelería con comercio como en otros mercados. Y el cambio será importante también a nivel estructural. No podemos tener en 2026, por ejemplo, baños no adaptados a personas con movilidad reducida.

¿La actividad se podrá compaginar con las obras?

Sí, se había pactado que el mercado esté abierto hasta las 5 de la tarde y a partir de ahí entren los obreros, nunca se va a cerrar.

¿Es un referente en el barrio el mercado?

Desde luego. Hay cosas que son impepinables, cualquier local comercial cerca del mercado tiene un alquiler que vale mucho más. Y además, el mercado de Teis es un punto de encuentro, neurálgicamente establecido en el medio de Sanjurjo Badía. Además, se le dará una mejorimagen cuando se derriben un par de casetas frente a Sanjurjo Badía y hay gente que, aunque no vaya a comprar, sí se acerca para quedar con vecinos. Es un símbolo de barrio, un punto de encuentro.

Sigue en la asociación de comerciantes de Teis, por lo que no se alejará demasiado tampoco.

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Además, ahora vivo en Teis, seré cliente y al estar en la asociación de comerciantes hacemos campañas conjuntas, se mantendrá la relación. Creo que, con mis defectos, tengo la sensación de deber cumplido. La gente no quería que me fuera.