Comercio
Pablo Moreiras toma el relevo al frente del Mercado de Teis tras una década de Roberto Giráldez
El nuevo gerente llega en plena preparación de la reforma integral del recinto, presupuestada en 1,87 millones de euros
El Mercado de Teis abre una nueva etapa con el relevo en su gerencia. Pablo Moreiras Rodríguez asume desde ahora la dirección de la plaza de abastos en sustitución de Roberto Giráldez, que pone fin a diez años al frente de la gestión del recinto.
El cambio se produce en un momento especialmente relevante para el futuro del mercado, coincidiendo con la reforma integral anunciada por el Concello de Vigo. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.866.960 euros y un plazo de ejecución estimado de siete meses, con el objetivo de renovar de forma global las instalaciones.
Moreiras llega al cargo con experiencia profesional en marketing, comunicación, actividad empresarial y dinamización comercial, además de una trayectoria vinculada al movimiento asociativo, vecinal, cultural y comercial de Vigo. Su incorporación pretende reforzar la colaboración entre los vendedores, impulsar nuevas iniciativas comerciales y preparar el mercado para las oportunidades que pueda generar su próxima transformación.
El nuevo gerente reconoce que el relevo supone un reto después de una década marcada por la gestión de Giráldez. «Sé que el listón que deja Roberto Giráldez es muy alto, tanto por la gestión realizada durante estos diez años como por la relación humana que ha construido con los comerciantes y con los clientes del mercado», señala.
Moreiras destaca que, durante este periodo, el Mercado de Teis se ha consolidado como algo más que un espacio comercial. «Ha conseguido que el Mercado de Teis sea mucho más que un lugar donde comprar: es un punto de encuentro y una pieza fundamental de la vida comercial y social del barrio», añade.
De cara a esta nueva etapa, el nuevo responsable sitúa la escucha a los comerciantes entre sus prioridades. «Para mí es un reto y una responsabilidad. Espero estar a la altura de las exigencias del mercado y, sobre todo, de sus comerciantes», afirma.
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