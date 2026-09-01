Un nuevo ascensor del Vigo Vertical entra en funcionamiento: «Somos un ejemplo»

«Un millón de euros maravillosamente utilizados». Así de rotundo se expresaba este martes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre la próxima inauguración de un nuevo elemento del programa Vigo Vertical, que desde su puesta en marcha ha permitido instalar rampas, escaleras o ascensores por distintos puntos de la ciudad para combatir la difícil orografía. En este sentido, este miércoles se pondrá en servicio el ascensor que unirá las calles Marqués de Valterra y Torrecedeira por la rúa Juan Ramón Jiménez.

Esto permitirá completar el corredor que ya conforman desde hace tiempo los elevadores del parque Camilo José Cela y el que une las calles Menéndez Pelayo y Camelias, que acorta significativamente las distancias entre Beiramar y una de las laderas de O Castro, con otras actuaciones en proyecto en Hispanidad. Además, está también operativo entre Marqués de Valterra y Torrecedeira otro ascensor por la rúa Instituto Oceanográfico.

«Esta es la forma de hacer Vigo, con medios mecánicos que son un ejemplo que todas las ciudades quieren copiar», subrayó Abel Caballero tras una visita al ascensor acompañado del concejal de Fomento, Javier Pardo.

Sobre la inauguración se pronunció también la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, reivindicando la aportación que realiza al proyecto el gobierno provincial, que asciende a un 66% del importe total. «Esta es la política útil: invertir, colaborar y poner en marcha actuaciones que resuelven problemas reales y hacen más fácil el día a día de los vigueses», indicó Sánchez, poniendo en valor que la intervención haya permitido también renovar las aceras, sustituir las redes pluviales, alumbrado y mobiliario urbano.

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La vicepresidenta de la Diputación aprovechó también para mostrar su disposición a financiar nuevas obras, pidiendo al gobierno local de Vigo aprobar los convenios de Rosalía de Castro y Doutor Carracido y proponer otros proyectos.