Los grandes desafíos de Vigo en el nuevo curso político: infraestructuras clave, renovar servicios básicos o el sueño mundialista

El final de agosto es sinónimo siempre de vuelta a la rutina para una gran mayoría de ciudadanos. Arranca septiembre y, con ello, se deja atrás el respiro veraniego y la maquinaria administrativa se pone de nuevo a pleno rendimiento para activar un nuevo curso político que, en este caso, estará claramente condicionado por la doble cita con las urnas que habrá en 2027, una con fecha fijada el 23 de mayo para renovar las corporaciones locales y las diputaciones y otra, la de las Generales, con la incógnita de cuándo se celebrarán finalmente.

Para Vigo, los próximos meses dejan una serie de desafíos y retos que cumplir por parte de los diferentes gobiernos para concretar el desarrollo de infraestructuras clave, renovar servicios básicos o entrar en la selecta lista de ciudades que serán sede del Mundial 2030.

Concello

En clave de gestión municipal, el Concello vigués tiene diferentes frentes abiertos a los que atender durante los próximos nueve meses. Por su volumen económico, más de 470 millones, culminar la adjudicación del nuevo contrato del transporte urbano es una de las tareas más complejas por delante. Licitado a finales de diciembre de 2025, el concurso lleva ya más de nueve meses en tramitación y la última actualización data de mediados de julio, cuando se dio a conocer la valoración de las propuestas técnicas y el contenido de las ofertas económicas. Con Vitrasa como compañía mejor posicionada por un escaso margen, quedan varios trámites pendientes para tener un desenlace definitivo.

El gobierno de Abel Caballero tiene en marcha también, por otro lado, diferentes obras repartidas por la ciudad en la que las empresas apuran los trabajos para que estén listas en los próximos meses. Destacan, por su presupuesto, actuaciones como las de la construcción de la nueva grada de Gol del estadio de Balaídos, cuya finalización está prevista para finales de año, y la reforma integral de la avenida de Madrid, que suman una inversión superior a los 40 millones. Humanizaciones, nuevos elementos del Vigo Vertical como los de Marqués de Valterra o las rampas que «allanarán» el acceso a Halo o el nuevo macroparque de la Finca Matías son otros grandes proyectos cuya finalización está prevista antes de mayo de 2027.

Una de esas obras, la de Balaídos, es fundamental para mantener a Vigo en la carrera para que la FIFA la elija antes de que termine el año como una de las sedes que tendrá España en el Mundial de fútbol masculino de 2030. Tras no ser tenida en cuenta en la primera visita en marzo de los responsables del organismo federativo, las renuncias de Málaga y A Coruña han devuelto a la ciudad olívicas las esperanzas, para lo que el Concello ya se ha puesto manos a la obra con la actuación para trasladar los colectores frente a Tribuna y hacer hueco para la ampliación de la grada. Mientras, el alcalde, Abel Caballero, sigue reclamando la implicación económica de Xunta y Diputación para financiar el coste a partes iguales.

Cooperación

Una reivindicación similar es la que mantiene el regidor vigués para el aeropuerto de Peinador, que atraviesa uno de sus momentos más delicados al contar únicamente con cuatro rutas, mientras ve como el resto de terminales de la Eurorregión han movido ficha para ampliar su oferta. Así, al potencial que exhibe Oporto desde hace lustros, se suman las ofensivas de Santiago y A Coruña para ampliar su cartera de rutas. Mientras tanto, la Diputación de Pontevedra ha movido ficha para tratar de conseguir un punto de inflexión en Vigo, subiendo su oferta económica y emplazando a reuniones a Aena y Xunta para concretar la captación de aerolíneas.

El impulso de Peinador o Balaídos no es el único asunto que requiere una coordinación entre administraciones. A escasas semanas de que se celebre la feria Conxemar y ponga en evidencia que el Ifevi se queda pequeño, el patronato del recinto ferial ha encargado la elaboración del plan director sobre el que debe pivotar la potenciación de esta infraestructura, tanto en la captación de eventos como en la mejora de las instalaciones. Queda encajar, además, el desembarco de Zona Franca con una inversión millonario bajo el brazo para facilitar la correcta implementación de la hoja de ruta

Infraestructuras

El nuevo curso político será fundamental también en proyectos dependientes de la administración estatal, una vez que la legislatura afronta también los últimos meses, con muchos deberes para el Gobierno central, especialmente el Ministerio de Transportes. Tras una prórroga aprobada a finales de 2025, este otoño debería estar finalizado el estudio informativo de la salida sur de Vigo, que deberá determinar cuál es el trazado más conveniente para convertir en pasante la estación de Urzáiz y permitir que la alta velocidad conecte Galicia con Portugal.

Por otro lado, los plazos comprometidos por Madrid para sacar a información pública el recorrido de la línea ferroviaria por Cerdedo señalaban el próximo mes de febrero como una fecha clave en el calendario de este proyecto, por el que Vigo lleva esperando décadas. Mientras, los próximos meses deben ser fundamentales también para conocer el contenido de las alegaciones al proyecto planteado para finalizar en túnel desde Porriño la A-52, una carretera que debe erigirse como alternativa a la sinuosa A-55.

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En clave estatal, mientras, también se esperan noticias del Ministerio de Cultura, que se comprometió a licitar en 2026 la redacción del proyecto de la futura Biblioteca del Estado de Vigo, para lo que el Concello ya ha aprobado la cesión de la parcela en Coia, y del Ministerio de Transición Ecológica, que acumula una importante demora de más de un año para presentar la actuación que debe abrir la isla de Toralla a la ciudadanía.