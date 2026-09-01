El gesto «valiente» de una familia en Samil que acaba en reconocimiento: «Pudo ser una tragedia»

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, recibió en la sede de la institución a la familia viguesa Sanjorge García, que intervino en una pelea entre dos mujeres a mediados de agosto en la avenida de Samil mientras decenas de personas grababan la reyerta. Intentaron calmarlas y sacaron del lugar a una niña de unos 4 meses, hija de una de ellas, que estaba en medio de la disputa.

«Eu presenciei o episodio e tamén axudei. Teñen moito mérito. Puido ser unha traxedia», destacó Santalices. Recibieron una metopa y cálidos aplausos de miembros del gabinete del presidente, quien aseguró que fue un momento «de moita tensión». «É de valorar que, entre tanta xente gravando a escena cos seus teléfonos móbiles, esta familia decidira axudar. É un xesto solidario e hai que recoñecelo», apuntó.