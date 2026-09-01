Distinción en el Parlamento gallego
El gesto «valiente» de una familia en Samil que acaba en reconocimiento: «Pudo ser una tragedia»
El presidente del Parlamento de Galicia, que participó en el episodio, los recibió para agradecerles su solidaridad
El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, recibió en la sede de la institución a la familia viguesa Sanjorge García, que intervino en una pelea entre dos mujeres a mediados de agosto en la avenida de Samil mientras decenas de personas grababan la reyerta. Intentaron calmarlas y sacaron del lugar a una niña de unos 4 meses, hija de una de ellas, que estaba en medio de la disputa.
«Eu presenciei o episodio e tamén axudei. Teñen moito mérito. Puido ser unha traxedia», destacó Santalices. Recibieron una metopa y cálidos aplausos de miembros del gabinete del presidente, quien aseguró que fue un momento «de moita tensión». «É de valorar que, entre tanta xente gravando a escena cos seus teléfonos móbiles, esta familia decidira axudar. É un xesto solidario e hai que recoñecelo», apuntó.
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