La Diputación garantiza 5 millones para Vigo en 2027 y el Concello exige desbloquear ya los de 2026

Nuevo cruce entre la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo por las inversiones provinciales en la ciudad. La vicepresidenta Luisa Sánchez comunicó este martes por carta al alcalde, Abel Caballero, que la institución reservará cinco millones de euros en sus presupuestos de 2027 para nuevos convenios con el gobierno local. La respuesta municipal llegó poco después: la concejala Yolanda Aguiar exigió que se desbloqueen primero los fondos correspondientes a 2026 y acusó a la Diputación de intentar imponer unas condiciones diferentes a las aplicadas durante la última década.

Sánchez trasladó por escrito al regidor que Vigo puede incorporar ya esos cinco millones a su planificación presupuestaria para el próximo ejercicio porque la partida está «garantizada». «O compromiso da Deputación está aí e está garantido. O que precisamos agora é que o Concello concrete en que quere investir eses cartos», señaló la vicepresidenta.

La dirigente provincial sostiene que el Concello todavía no ha planteado actuaciones concretas para 2027 y recuerda que la cantidad comprometida coincide con los cinco millones anuales que, según la Diputación, el propio Caballero reclamó en marzo de 2024 para el actual mandato.

Pero el conflicto continúa abierto por las inversiones de este año. La Diputación asegura que mantiene reservados otros cinco millones correspondientes a 2026: 1,7 millones para la humanización de Rosalía de Castro, 2,1 millones para Doutor Carracido y 1,2 millones cuyo destino todavía estaría pendiente de concretar por parte del Concello.

«Se hai recursos para Vigo, o que toca é poñerse de acordo e convertelos en melloras para a cidade», defendió Sánchez, quien emplazó a ambas administraciones a cerrar los convenios pendientes y sostuvo que una inversión provincial «non pertence a ningún partido».

El Concello rechaza el nuevo modelo

El gobierno local, sin embargo, responsabiliza directamente a la Diputación del bloqueo. Yolanda Aguiar aseguró que la institución provincial «no quiere firmar el convenio» que permitiría financiar las actuaciones correspondientes a 2026 pese a tenerlo, según afirmó, «en su poder» desde hace casi un año.

La concejala sostiene que la Diputación planteó posteriormente un nuevo modelo de acuerdo que modifica el utilizado entre ambas administraciones durante los últimos diez años. «De forma absolutamente unilateral, sin consenso previo y plagado de cláusulas abusivas a este ayuntamiento», denunció.

Aguiar afirmó que el Concello está dispuesto a firmar «mañana mismo» el convenio con la misma literalidad empleada durante la última década y acusó al gobierno provincial de «dar vueltas y vueltas» para evitar materializar las inversiones.

«Que dejen de torpedear las inversiones que le corresponden a esta ciudad por su peso y por su posición», reclamó.