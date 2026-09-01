Delincuencia
Detenido al intentar sacar su coche con matrícula robada del depósito en Redondela
El dueño del turismo tenía dos órdenes de detención
Se enfrenta a un delito de falsedad documental
La Policía Local de Redondela detuvo al propietario de un vehículo sobre el que pesaban dos órdenes judiciales de detención cuando acudió al depósito municipal para recoger el turismo, que tenía la matrícula manipulada y, presuntamente, había sido robado en Portugal.
El vehículo fue localizado en la parroquia de Cesantes y posteriormente trasladado al depósito municipal. Los agentes comprobaron entonces que las placas de matrícula habían sido alteradas lo que los llevó a realizar las correspondientes averiguaciones sobre su dueño.
Durante estas comprobaciones, la Policía Local constató además que sobre el titular del turismo estaban vigentes dos órdenes judiciales de detención.
Por ello, cuando el propietario se presentó en el depósito municipal para retirar el vehículo, los agentes procedieron a detenerlo y trasladarlo a la Comisaría de la Policía Nacional en Vigo.
Además de responder ante las dos órdenes judiciales pendientes, el detenido se enfrenta ahora a un presunto delito de falsedad documental por la supuesta manipulación de las placas de matrícula del vehículo.
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