El Concello de Vigo sube un 50% la cuantía de cada beca comedor para adaptarla a la subida de los menús

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció una subida de las becas comedor para los escolares de un 50%, pasando de 45 euros a los 70 euros mensuales por usuario. Con este incremento se pretende paliar el alza de los menús que se servirán en los comedores gestionados por las ANPAS a consecuencia de la nueva ley alimentaria, que procura productos de proximidad y mayor calidad pero también de mayor precio.

Tal y como avanzó FARO, los precios de los menús superarán ya la barrera de los 100 euros en los colegios de Vigo para este próximo curso 2026/2027. «Estamos en tiempos de inflación y el coste de cada menú para un niño o una niña en un colegio subió 20 euros al mes», explicó Caballero, recordando que la Xunta no subió la asignación de las becas a las ANPAS, mientras que en Vigo sí se verán favorecidos por el incremento de la cuantía. «Subimos 25 euros cada beca al mes, que es una subida de más del 50%. La Xunta las congela y nosotros las subimos de 45 a 70 euros al mes por cada niño», asevera.

Recursos «ilimitados»

En un cómputo global, relata el alcalde que el presupuesto inicial para estas ayudas es de 2,3 millones a los que hay que sumar las ayudas a las ANPAS, que eleva a «3 millones de euros las becas comedor». Con todo, el alcalde recuerda que no habrá límite presupuestario a estas ayudas: «Todos aquellos niños y niños que tienen derecho a la beca en Vigo, tienen la beca».

La iniciativa municipal es que todo aquel niño o niña que cumpla los requisitos para tener la beca, la reciba, independientemente de la partida económica estimada inicialmente. «En Vigo no hay listas de espera. Cuando yo llegué a la alcaldía había 1500 niños y niñas en listas de espera, ahora hay cero», recordó el regidor.

Durante el curso pasado, el Concello concedió 3.560 becas de comedor, y en lo que va de año, para el curso actual, se han recibido más de 6.000 peticiones. «Va a haber un número muy importante de becas acreditadas y el presupuesto será ilimitado. Será el que haga falta», sentencia Caballero.