¿Quién cuidará los montes de Vigo? En un lustro se han perdido casi 600 comuneros

Se habla de falta de relevo generacional en la industria, en la pesca, en multitud de negocios autónomos, en trabajos artesanales... y ahora también el monte. Y es que de seguir la tendencia actual, en unos años el monte ya no tendrá quién lo cuide. La despoblación de núcleos eminentemente rurales y sobre todo el desinterés de la población más joven provocan que cada vez haya menos comuneros en Vigo, vecinos de una determinada parroquia que a través de las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común (CMVMC) gestionan el monte con tareas de reforestación y cuidado del suelo, con la adecuación de zonas de ocio, venta de madera, expropiaciones, convenios con administraciones públicas o privadas para la ocupación de sus terrenos a cambio de un canon o arrendamiento, etc.

Para el cuidado y aprovechamiento de toda esta masa arbórea, están inscritos como comuneros un total de 2.621 vecinos, la cifra más baja de los últimos años. Según las estadísticas que maneja la Consellería de Medio Rural, en los últimos cinco años los montes de Vigo han perdido casi 600 comuneros: 2025 cerraba con 2.906, 2024 con 2.953, en 2023 ya se superaban los 3.000 mientras que la cifra más alta data de 2021 con un total de 3.206 comuneros en las 14 comunidades de montes: Beade, Cabral, Candeán, Castrelos, Coruxo, Lavadores, Matamá, Saiáns, San Andrés de Comesaña, San Miguel de Oia, San Pedro de Sárdoma, Teis, Valladares y Zamáns. En total aglutinan 1.470 hectáreas de terreno forestal, un 13% de la superficie de Vigo.

Voluntarios durante su patrulla por los montes de Saiáns y Coruxo. / Jose Lores

La pérdida de comuneros ha sido gradual y paulatina, año tras año. Para Uxío González, al frente de la Mancomunidad de Montes de Vigo, organismo que engloba a las 14 CMVMC, más que la despoblación es el desinterés general de los vecinos por implicarse en la gestión del monte lo que está detrás de esta caída. «No hay interés, ninguno. Nosotros no solo protegemos el monte, sino que lo cuidamos para las siguientes generaciones. Tratamos de dejarlo lo mejor posible para ellos. Al final, los únicos montes periurbanos de la provincia son los de Vigo y son los que nos defienden y protegen de los incendios», explica González, quien recientemente puso en marcha un proyecto pionero para informar a la vecindad sobre cómo actuar y autoprotegerse ante incendios forestales.

Condiciones

¿Quién puede ser comunero? Las condiciones para poder gestionar y beneficiarse del aprovechamiento del monte comunal pasan por residir en dicha parroquia (Baede, Cabral, Candeán, etc.) al menos 3/4 partes del año y ser aceptado en asamblea por los comuneros actuales. Los requisitos no son altos, pero aun así, la cifra de interesados no deja de disminuir. Y eso que una de las características irrebatibles del monte es que es indivisible, inalienable, imprescriptible e inembargable; es decir, no se puede fragmentar, vender, no lo pueden embargar ni tampoco perderlo por no darle uso.

¿Qué te permite o qué beneficios tiene ser comunero? Explotar y gestionar un monte común genera beneficio y un rédito económico, sobre todo al exigir un canon o alquiler por el suelo que ocupan determinadas administraciones públicas o privadas (el terreno donde se asienta el CIFP Manuel Antonio pertenece a la Comunidad de Montes de Lavadores quien cobra un alquiler de la Xunta; o mismo parte de la pista del aeropuerto de Peinador pertenece a la Comunidad de Montes de Cabral, de Torroso, de Guizán y de Vilar de Infesta, en Redondela).

Al no haber tanto comunero trabajando en el monte, también ha repercutido a los beneficios generados y reinvertidos en el propio monte (según la Ley 7/2012 de montes de Galicia, existe una cuota mínima de reinversión del beneficio obtenido). En el año 2024, último publicado, las comunidades generaron unos ingresos medios de 13.966 euros, casi 200.000 euros entre las 14 comunidades de montes. Echando una vista al 2022, por ejemplo, los ingresos medios fueron de 107.282 euros; 1,5 millones en total, casi 7 veces más.

Informar sobre estos ingresos y reinversiones, actualizar los censos de comuneros o renovar las juntas rectoras que son las que se encargan de dirigir y tomar decisiones son deberes de obligados cumplimiento ante la Xunta de Galicia. En el caso de Vigo, solo el 50% de las comunidades cumplió con ello en 2025. A fecha de 2026, están cumpliendo con estas obligaciones administrativas el 71,43 %.