Un brasileño de 80 años busca en Vigo a su primo Manolo, al que no ve desde 1978

Casi medio siglo después de su último encuentro, José Gabriel Bisso Alonso quiere volver a saber de su primo Manolo. Tiene 80 años, es brasileño, vive en Divinópolis, en el estado de Minas Gerais, y su familia ha recurrido a FARO DE VIGO con la esperanza de que algún lector pueda aportar una pista que permita localizar a su pariente en la ciudad.

«Mi padre tiene 80 años y está buscando a su primo Manolo, a quien no ve desde hace muchos años. ¿Podrían ayudarme?», explica su hijo, que se puso en contacto con este periódico desde Brasil para intentar reconstruir una historia familiar que une Galicia y el país sudamericano.

La principal pista que conserva la familia es que Manolo, cuyo apellido creen que es Bisso Alonso (al igual que su primo), vive o vivió en Vigo y tenía una carnicería en la ciudad. No disponen, sin embargo, de una dirección ni de un teléfono que les permita ponerse en contacto con él.

El último encuentro del que tienen constancia se produjo muy lejos de Galicia. «La última vez que papá vio a Manolo fue en Río de Janeiro, en 1978», relata el hijo de José Gabriel. Han transcurrido desde entonces 48 años.

Una historia familiar que comenzó en Vigo

Aunque José Gabriel nació en Brasil, sus raíces familiares están en Vigo. Según explica su hijo, el abuelo de José Gabriel se llamaba Faustino Bisso Alonso, nació en Vigo y posteriormente emigró a Brasil. «Mi padre es brasileño; el abuelo de mi padre nació en Vigo y vino a Brasil», señala. Ese vínculo gallego es el que conecta a José Gabriel con Manolo, a quien identifica como su primo.

A sus 80 años, José Gabriel, cuya profesión fue la de ingeniero, mantiene el deseo de recuperar el contacto con la rama viguesa de su familia.

La búsqueda tiene así varias pistas: el apellido Bisso Alonso, el nombre de Manolo, una carnicería vinculada a él en Vigo y el origen vigués de Faustino Bisso Alonso.

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Ahora, José Gabriel espera que alguna de ellas sea suficiente para acortar los miles de kilómetros que separan Minas Gerais de Vigo y terminar con 48 años sin noticias de su primo. La familia confía en que alguien pueda reconocer los nombres y ayudar a que ambos vuelvan a ponerse en contacto (deja este número de whatsapp y esta dirección de correo electrónico para cualquier pista: +55 37 9985 27 86 y praias593@gmail.com).