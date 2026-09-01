El BNG pide rehacer el plan municipal de compra de vivienda tras incorporar solo dos pisos en ocho meses

El BNG de Vigo reclama al Concello que reformule su programa de adquisición de viviendas después de que, según los datos difundidos por la formación, solo haya logrado incorporar dos inmuebles tras ocho meses de funcionamiento. Los nacionalistas consideran que el resultado evidencia las limitaciones de una iniciativa concebida para ampliar el parque municipal de vivienda y que opera en una ciudad con más de 22.000 pisos vacíos.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, planteó este martes la revisión del programa durante el Consello da Xerencia de Urbanismo. A su juicio, el principal obstáculo se encuentra en unos pliegos que calificó de «hiperburocráticos» y con condiciones difíciles de cumplir en el actual mercado inmobiliario vigués.

Como ejemplo, Igrexas señaló el límite de 180.000 euros establecido para la adquisición de cada vivienda. Según los datos de los principales portales inmobiliarios citados por el Bloque, apenas algo más de 200 inmuebles a la venta en Vigo se sitúan por debajo de ese precio.

«A este ritmo levaría máis de 12 anos recuperar as 40 vivendas do Concello que Abel Caballero decidiu malvender en 2015 na promoción de Rosalía de Castro en lugar de destinalas a alugueiro social», criticó Igrexas.

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La petición de modificar las bases del programa fue rechazada, según el BNG, por la concejala de Urbanismo, María José Caride. El portavoz nacionalista vinculó además estos resultados con los obtenidos por el programa Vigo Aluga, que, según aseguró, ha recibido únicamente nueve solicitudes. «Insiste nun modelo falido que se suma ao bluff do programa Vigo Aluga, que só recibiu nove solicitudes», censuró.