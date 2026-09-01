Avalancha de trámites en el regreso de la actividad judicial: 4.156 en una mañana en Vigo

3.543 notificaciones y 615 escritos. Un aluvión de 4.156 actuaciones procesales empezaron a circular este martes tras el paro en la sede judicial. Y solo hasta las 14.00 horas. Y es que al ser agosto un mes inhábil para multitud de procedimientos, todas actuaciones que parten del juzgado o de los letrados se encontraban retenidas en LexNet a la espera de ser notificadas.

Como cada año por estas fechas, el Colegio de Procuradores de Vigo ha tenido que soportar más trabajo del habitual desatascando todos estos trámites con la reactividad de la actividad judicial. Se trata de una cifra, estas 4.156 actuaciones, es sensiblemente parecida a la de ejercicios anteriores, excepto en el caso de los escritos. Estas comunicaciones que parten de los abogados al juzgado presentaron el año pasado una cifra récord, con 1.063 escritos, casi 400 más que los actuales. Habrá que esperar si durante la tarde de este martes se llega a una cifra similar.

En cuanto a las notificaciones, tanto de sentencias como otras resoluciones judiciales, sí se registraron pocas menos que el ejercicio anterior, cuándo al término del primer día de actividad, se contaban por 3.800. El promedio diario de estas actuaciones son las 2.000, llegando a duplicarse en este momento del año, tanto por el parón en sí como por el incremento de la litigiosidad especialmente en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo. Esta afecta a los juzgados unipersonales de Primera Instancia y también a la Sección Civil de la Audiencia (la Sección Sexta) que tramita los recursos de apelación presentados ante las resoluciones de los anteriores órganos unipersonales.

Tradicionalmente, septiembre, con la reactivación tras el mes inhábil de agosto, es el mes con mayor número de notificaciones y escritos judiciales gestionados por los procuradores. En 2024, año récord, se tramitaron un total de 67.033. En los últimos cinco años (2020-2024), las notificaciones inscritas en los juzgados de Vigo se incrementaron en un 39%.

Actualmente, el Colegio de Procuradores de Vigo cuenta con 127 profesionales colegiados, la gran mayoría mujeres, que desarrollan su actividad en O Porriño, Ponteareas, Redondela, Tui y Vigo.

Juicios

En lo relativo a la celebración de juicios, algunas salas ya han retomado su habitual actividad, como es el caso de la plaza nº 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo (antiguo Juzgado de lo Penal nº 2) que acoge este miércoles día 2 su primer juicio, una vista contra la ordenación del territorio.

También en el ámbito laboral, los juzgados de lo Social tienen ya señalados para el miércoles multitud de vistas mientras los de Instrucción, las plazas nº 3, 7, 6 y 2 también celebrarán juicios rápidos o por delitos leves.