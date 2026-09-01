Angustioso rescate de más de seis horas de una cachorra atrapada en una tubería en Beade

Era tan pequeña que se coló por una tubería al descubierto que sobresalía de una finca viguesa.

El suceso se produjo en Beade, donde una cachorra de una camada acabó introduciéndose en esa estructura y quedó atrapada en su interior. La dificultad para acceder hasta el animal obligó a movilizar a un amplio dispositivo de Bomberos de Vigo.

La perrita se coló por esta tubería. / Cedida

Alrededor de ocho efectivos trabajaron durante más de seis horas para localizar a la perrita y encontrar una forma segura de hacerla salir. Ante la imposibilidad de alcanzarla directamente, los bomberos buscaron la arqueta más próxima conectada con la conducción.

Desde ese punto fueron echando agua para tratar de que la corriente empujase al animal por la tubería hasta un lugar desde el que pudiesen recuperarlo. La operación se prolongó durante horas y obligó a trabajar en distintos puntos de la finca.

Varios efectivos participaron en el rescate. / Cedida

Finalmente, después de más de seis horas de esfuerzos, los bomberos consiguieron sacar a la cachorra sana y salva, que fue entregada a sus dueños y arropada tras la intervención.

La cachorra, todavía sin nombre, fue finalmente bautizada como Arqueta, por el episodio vivido. / Cedida

La historia tuvo además un desenlace con nombre propio. La familia decidió bautizar a la perrita como Arqueta, en homenaje al elemento que resultó clave para poder rescatarla.