Intervención Bomberos Vigo
Angustioso rescate de más de seis horas de una cachorra atrapada en una tubería en Beade
Unos ocho bomberos participaron en esta intervención para poner a salvo a la pequeña perrita que finalmente fue bautizada con un nombre relacionado con el agónico episodio que vivió
Era tan pequeña que se coló por una tubería al descubierto que sobresalía de una finca viguesa.
El suceso se produjo en Beade, donde una cachorra de una camada acabó introduciéndose en esa estructura y quedó atrapada en su interior. La dificultad para acceder hasta el animal obligó a movilizar a un amplio dispositivo de Bomberos de Vigo.
Alrededor de ocho efectivos trabajaron durante más de seis horas para localizar a la perrita y encontrar una forma segura de hacerla salir. Ante la imposibilidad de alcanzarla directamente, los bomberos buscaron la arqueta más próxima conectada con la conducción.
Desde ese punto fueron echando agua para tratar de que la corriente empujase al animal por la tubería hasta un lugar desde el que pudiesen recuperarlo. La operación se prolongó durante horas y obligó a trabajar en distintos puntos de la finca.
Finalmente, después de más de seis horas de esfuerzos, los bomberos consiguieron sacar a la cachorra sana y salva, que fue entregada a sus dueños y arropada tras la intervención.
La historia tuvo además un desenlace con nombre propio. La familia decidió bautizar a la perrita como Arqueta, en homenaje al elemento que resultó clave para poder rescatarla.
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