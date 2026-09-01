27 años del adiós de Aviaco: la aerolínea «milagrosa» que operó la primera ruta internacional desde Vigo

Su nombre y siglas evocan a un tiempo muy lejano en la industria y el sector. Aviación y Comercio S.A., más conocida como Aviaco, dejaba de volar el 31 de agosto de 1999, hace exactamente 27 años. La aerolínea fundada en 1948 en Bilbao para romper el monopolio de Iberia acabaría integrada en la compañía matriz poco antes de su privatización total, que culminaría con su salida a bolsa en abril de 2001. La aerolínea tuvo una feliz trayectoria de medio siglo en la que tuvo un papel protagonista en el aeropuerto de Vigo, tanto en sucesos felices como otros más tristes.

La compañía estaba destinada a las rutas interinsulares o regionales de un país que comenzaba a abrazar el turismo y la sociedad de consumo durante la dictadura franquista. Desde los bimotores Fokker que comenzaron a operar en aquella terminal primigenia comenzaron los vuelos a Bilbao, Barcelona y Madrid.

También la primera gran tragedia aérea con Vigo como protagonista, el el 4 de diciembre de 1958, en el que fallecieron los 16 pasajeros y 5 tripulantes del Languedoc con matrícula EC-ANR que cubría la ruta con Barajas. La desaparición de la aeronave en medio de la tormenta en la Sierra de Guadarrama tuvo en vilo durante varios días a todo el país. En él figuraban varias personalidades y se perdió su pista al sobrepasar Salamanca.

Las décadas siguientes llegaría una nueva era con los aviones a reacción, con la llegada de los DC-9 como principal hito. Aviaco bautizó a varios de modelos con nombres de raíces viguesas como el EC-DGC «Castillo de Soutomaior», el EC-BPG «Ciudad de Vigo» o el EC-FPJ «Ría de Vigo», último MD-88 operado por Iberia y Aviaco. En aquellos tiempos las dos aerolíneas nacionales dedicaban cada modelo a algún accidente geográfico, personalidad, enclave natural o ciudad del país; siendo Galicia una de las áreas más prolíficas en esta bella tradición.

Aviaco, la aerolínea milagrosa que unió Vigo al mundo medio siglo / FdV

Con algunos de estos aviones llegó en 1993 el gran salto internacional del aeródromo olívico. Aunque durante el Mundial de fútbol en 1982 se recibieron varios vuelos desde el extranjero, el 26 de abril de aquel año —víspera del 39º aniversario de su inauguración— presumía de su primera ruta internacional regular. Ésta era a París-Orly a través de Valladolid, contando con una pequeña escala intermedia. Aquella conexión permitía a los trabajadores de viguesa de Citroën y pucelana de Renault en la ciudad desplazarse a la sede de las multinacionales.

Con la integración total de trabajadores, aviones y rutas en Iberia fue la aerolínea de bandera la que asumió dichas operaciones, aunque ya con «metal propio». Aquella librea azul y celeste utilizada por miles de vigueses durante décadas no llegó a entrar en el nuevo milenio. Más tarde sería Air France quien sustituiría a las compañías españolas, optando en este caso por el aeropuerto de Charles de Gaulle para conectar con su amplia red de destinos globales.

Un desalojo modélico en 1994

Poco después se vivió un auténtico milagro en la terminal olívica. Un fuerte impacto le hizo perder el tren de aterrizaje, el avión se arrastró a lo largo de la pista del aeropuerto de Vigo, el depósito de combustible se rompió y la nave acabó envuelta en llamas. A bordo iban 116 personas. Fue un 24 de marzo de 1994. La niebla lo cubría todo en Peinador. Fueron minutos de angustia. La magnitud del impacto hizo temer lo peor. Estaba ocurriendo el accidente aéreo más grave de los más de 70 años de historia de la terminal olívica.

Por fortuna, todo quedó en un susto. Pero no uno cualquiera. Sirvió para que se introdujeran recomendaciones y mejoras en la aviación, concretamente en lo que respecta a la navegación aérea. ¿El objetivo? Evitar que volviera a ocurrir un accidente similar en cualquier otra parte del mundo.

Cada año la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Transportes, analiza todos y cada uno de los percances aéreos que se registran en España. Desde los más a los menos graves.

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Pero el accidente de Aviaco del 21 de marzo de 1994 es diferente. Tanto, que el informe de la CIAIAC sobre lo ocurrido ese día en Peinador está incluido entre los 11 que considera más relevantes. En este listado también está, por ejemplo, el fatídico suceso de Spanair de 2008 en Barajas; o el que está considerado el peor accidente aéreo de la historia y que sucedió también en un mes de marzo: la colisión de un Boing 747 de KLM contra otra nave similar de la Panam. Fue en 1977 en Tenerife y fallecieron 583 personas.

Entre los 110 pasajeros del avión que se estrelló en Peinador esa mañana del 21 de marzo de 1994 viajaban algunos de los nombres que marcaban la actualidad política de entonces. Entre ellos, el diputado socialista Ventura Pérez Mariño; el exalcalde de Redondela, Xaime Rei o el exsecretario general de CC.OO, Antonio Gutiérrez.

«Fue tan rápido que casi no nos dio tiempo a ver nada. En el momento de tomar tierra sentimos un golpe, la panza del avión se desplazó por el suelo y la nave empezó a dar tumbos. La gente gritaba, había mucho humo y una de las alas estaba ardiendo. De pronto, nos paramos, las puertas se abrieron y comenzamos a salir. ¡Calma, que salimos todos!», gritó alguien dentro del avión de Aviaco. Este es unos de los relatos que compartían los pasajeros en las páginas de FARO DE VIGO hace 30 años.

Aunque en el interior del avión se vivieron momentos de nerviosismo, los pasajeros mostraron una serenidad increíble en el desalojo. Mientras unos lo hicieron por la puerta delantera, otro lo hacían por el ala izquierda, muy cerca del suelo.

Hubo 14 heridos, pero la mayoría no sufrieron daños en el propio accidente, sino a la hora de desalojar el avión. Alguno incluso prescindió de atención médica y optó por marcharse a casa en sus coches o en un taxi para no alarmar a sus familiares.