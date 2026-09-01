El cumpleaños del alcalde
Abel Caballero cumple 80 años con la vista puesta en las elecciones del 2031
El alcalde soplará las velas mañana y seguirá batiendo su propio récord como el regidor que más tiempo ha gobernado la ciudad olívica
Abel Caballero cumplirá este miércoles 80 años y lo hará batiendo su propio récord como el alcalde de Vigo que durante más tiempo ha ostentado el cargo. Si alguien esperaba que la edad le haría bajar el ritmo, nada más lejos de la realidad. El regidor sopla las velas asegurando que repetirá como candidato en las elecciones de 2027 y en las de 2031.
Imaginar a Caballero al frente de Vigo con 88 años, aunque lejano, no parece del todo imposible. Desde 2007 dirigiendo el consistorio vigués, el socialista ha llevado su figura como alcalde de Vigo más allá de las fronteras municipales y autonómicas. Las luces de Vigo han pasado al imaginario colectivo español, pero , aún siendo uno de sus logros más mediáticos, no es el único en su haber.
A apenas nueve meses de la siguiente convocatoria electoral se marca como reto superar los 17 ediles actuales. En 2019 logró batir el récord de un mandatario de una gran cidad en España (e incluso Europa) al cosechar 20 de los 27 concejales de la corporación.
Caballero ha sido y es mucho más que regidor de la ciudad olívica. Sus 80 años están llenos de facetas, cargos: escritor, político, catedrático, marino, celtista, marido, ministro, deportista, mediático, comentarista..., y, aunque nacido en Ponteareas, por encima de todo, vigués. Parece que, si por él fuese, seguiría siendo alcalde hasta tener que soplar tantas velas como luces tiene Vigo en Navidad.
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