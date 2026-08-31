Vigo prepara el pago con tarjeta bancaria en los autobuses de Vitrasa

Pagar el autobús urbano de Vigo con una tarjeta bancaria será próximamente una realidad. El Concello prepara la adaptación de los sistemas de cobro de Vitrasa para que los viajeros puedan abonar directamente el billete acercando una tarjeta bancaria al validador, sin necesidad de disponer de una PassVigo ni de llevar dinero en efectivo.

El gobierno municipal ha adjudicado a Telefónica un contrato por más de 18.000 euros para adaptar los terminales que actualmente utilizan los usuarios de la PassVigo y permitir que estos mismos dispositivos procesen también pagos con tarjetas bancarias. La solución estará integrada con terminales de Abanca y permitirá realizar el pago mediante tecnología sin contacto.

El nuevo método facilitará especialmente el uso del transporte urbano a turistas, visitantes y viajeros ocasionales, para quienes hasta ahora las posibilidades de pago eran bastante más limitadas. En las líneas ordinarias de Vitrasa solo existen actualmente dos fórmulas: pagar en efectivo o utilizar una tarjeta PassVigo.

En el caso del billete ordinario, que durante 2026 tiene un precio de 1,63 euros, Vitrasa recomienda entregar el importe exacto. Además, el cambio máximo admitido es de 10 euros, por lo que un viajero que no disponga de PassVigo y únicamente lleve un billete de 20 euros, por ejemplo, puede encontrarse actualmente sin una forma válida de pagar el trayecto.

La PassVigo, el sistema habitual de los vigueses

La alternativa al efectivo ha sido hasta ahora la PassVigo, la tarjeta ciudadana municipal que funciona como monedero para el transporte urbano. El usuario acerca la tarjeta al lector del autobús y el sistema descuenta automáticamente del saldo la tarifa correspondiente a su perfil.

En 2026, la tarifa general con PassVigo se encuentra en 0,67 euros por viaje, frente a los 1,63 euros del billete ordinario, además de existir precios específicos para estudiantes, universitarios y usuarios sociales y gratuidad para determinados colectivos. La PassVigo permite también realizar transbordos gratuitos entre líneas diferentes dentro de los límites establecidos por el servicio.

La tarjeta debe tener saldo previamente. Actualmente puede recargarse en los cajeros de Abanca, tanto en efectivo como mediante una tarjeta bancaria. La recarga mínima es de 10 euros y las siguientes cantidades deben introducirse en múltiplos de cinco. El hecho de que una tarjeta bancaria pueda utilizarse para recargar la PassVigo no significa, sin embargo, que hasta ahora sirviese para pagar directamente dentro del autobús.

Por el momento, el Concello no ha comunicado una fecha concreta para la entrada en funcionamiento del nuevo sistema ni ha detallado cuestiones como la tarifa que se aplicará al pago con tarjeta bancaria o las condiciones de los posibles transbordos.

La modernización forma parte de un proceso más amplio de digitalización del transporte urbano. El Concello lleva años trabajando también en la posibilidad de incorporar la PassVigo al teléfono móvil mediante tecnologías NFC y códigos QR, de forma que en el futuro pueda utilizarse sin necesidad de llevar la tarjeta física.