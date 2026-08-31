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Ceremonia rotatoria

Vigo acoge el acto de apertura del curso universitario en Galicia

Tendrá lugar el próximo 8 de septiembre en el salón de actos de la Facultad de Económicas a las 12 horas

Carmen García Mateo, con sus homólogos Rosa Crujeiras y Ricardo Cao el día de su toma de posesión como rectora de la UVigo.

Carmen García Mateo, con sus homólogos Rosa Crujeiras y Ricardo Cao el día de su toma de posesión como rectora de la UVigo. / DUVI

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S.P.

La Universidad de Vigo acogerá el próximo martes 8 de septiembre el acto de apertura del curso universitario en Galicia, una cita que celebran de forma rotatoria las tres instituciones académicas de la comunidad y que el año pasado tuvo lugar en el campus de Santiago.

La rectora viguesa, Carmen García Mateo, estará acompañada por sus homólogos de las universidades de Compostela y A Coruña, Rosa Crujeiras y Ricardo Cao, con los que ya ha coincidido en varias ocasiones desde su toma de posesión el pasado 25 de junio tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones en mayo.

La ceremonia se celebrará en el salón de actos de la Facultad de Económicas a partir de las 12 horas y la lección inaugural del curso universitario recaerá en el catedrático de Ingeniería eléctrica José Cidrás, que disertará sobre energía eléctrica, sector eléctrico, mercado eléctrico y sociedad.

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Además de los presidentes de los consellos sociales de las tres universidades, en este acto también participan habitualmente el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

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