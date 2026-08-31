El puerto de Viana do Castelo fracasa en su plan de ampliación para competir con Vigo en carga Ro-Ro y «offshore»

Dentro de la Estratégia Porto 5+, presentada como una actuación de Estado por el equipo de Luís Montenegro, cada una de las terminales repartidas por la costa de Portugal ha de especializarse en un tipo de tráficos, de modo que Leixões no compita con Viana do Castelo, ni el de Setúbal con Lisboa. Apuesta por una «estrategia integrada y coordinada» porque «la especialización para aumentar la competitividad y aprovechar las economías de escala es esencial». En particular, por ejemplo, Leixões tiene encomendada la misión de competir con «todos los puertos gallegos», especialmente con el de Vigo, para ser la referencia de «todo el norte de España» en mercancía contenedorizada. Y el de Viana, adscrito también a la Administración dos Portos do Douro e Leixões (APDL), queda «orientado a la eólica offshore, astilleros y la pesca, buscando un equilibrio entre las prioridades industriales y ecológicas».

Con este cometido claro, la APDL diseñó la Expansão e Reorganização do Porto de Viana do Castelo, dirigido particularmente a competir con las terminales viguesas de Bouzas y Areal en carga Ro-Ro y eólica, respectivamente. Pero, si aspira a consumar esta hoja de ruta deberá empezar de cero con el Estudio de Impacto Ambiental: la Agência Portuguesa do Ambiente (APA) lo ha declarado «disconforme», tras revisar las correcciones requeridas a la autoridad portuaria, y ha dado por extinguido todo el procedimiento. El proyecto preveía la construcción de nuevos muelles de atraque —la ampliación del actual y uno nuevo hacia el este—, una terminal Ro-Ro nueva, explanadas para la logística de aerogeneradores offshore y un espacio adicional para una futura conexión ferroviaria con la línea del Miño. La inversión prevista por la Estratégia Porto 5+ ascendía a 139 millones de euros hasta 2035, de los que 62 serían aportados por empresas privadas mediante la firma de nuevas concesiones o renovación de las actuales.

Ámbito de actuación y acciones previstas en el plan de expansión del puerto de Viana. / APDL / NEMUS

Suspenso

En un dictamen elevado a público esta misma semana, al que ha tenido acceso FARO, la APA explica que, después de haber planteado que el Estudio de Impacto Ambiental no era conforme, abrió un periodo de audiencia previa para que la autoridad portuaria que gestiona el puerto de Viana pudiese presentar alegaciones. La APDL lo hizo, pero sin éxito. «A pesar de que ahora se ha dado respuesta a dos de los puntos que fundamentaron la propuesta, se mantienen importantes lagunas de información, en particular la ausencia de respuesta a cuestiones esenciales para una adecuada evaluación en los factores de Ambiente Sonoro y Patrimonio Cultural».

La Comisión de Evaluación había detectado deficiencias importantes en tres ámbitos: ruido, patrimonio cultural y ordenación territorial. La APDL utilizó un mapa de ruido de base de 2008 y no incluyó ni el derivado del tráfico marítimo o el de las obras, que entre otras actuaciones incluía la posibilidad de realizar dragados mayúsculos para retirar sedimento del río Lima. El puerto de Viana trató de esquivar las anomalías y masas metálicas detectadas en las prospecciones, con posible interés arqueológico, aludiendo a que optaban por el escenario sin dragados. Pero la Agência fue tajante: todas las alternativas tienen que estudiarse con el mismo nivel de detalle, no únicamente la que prefiere la autoridad portuaria.

El mercado

Con un movimiento de 388.115 vehículos en régimen de mercancía hasta el mes de julio, la terminal viguesa de Bouzas se mantiene en la segunda posición a nivel nacional, solo por detrás de Barcelona (443.526 unidades) y cómodamente por encima de Valencia (325.393). La terminal de Ro-Ro de Viana no está especializada, por contra, en este tipo de carga rodada de escala, sino que está enfocada en equipamientos industriales para el suministro a fábricas del norte del país. Hasta julio computó 249 toneladas, un 59% más que en los siete primeros meses de 2025. En los tráficos en los que es más fuerte este puerto luso es en los de graneles rólidos y carga fraccionada; no asume movimiento de contenedores.

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En cuanto a los tráficos asociados a la industria eólica offshore, ha sido la terminal de Areal, de mano de la logística Kaleido, la referencia casi única del puerto de Vigo. Pero será un segmento de negocio que irá a más, tanto por el futuro desarrollo de los polígonos frente a las costas españolas como por la progresiva especialización de industrias como la naval. Los astilleros de Vigo acaban de estrenarse con un buque denominado eCSOV (Commissioning Service Operation Vessel; la «e» es de electric), un offshore contratado en Grupo Armón por la compañía británica Bibby Marine y diseñado por Seaplace. Hasta ahora habían sido los astilleros vascos los únicos en asignarse este tipo de pedidos, de enorme complejidad técnica.