Los préstamos de libros en bibliotecas se mantienen estables en plena era digital

Mientras las películas y series ganan terreno, los libros continúan saliendo de las estanterías sin perder ritmo con el paso de los años. Los datos de la Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo dibujan un panorama en el que la lectura se mantiene estable en la vida de las personas, especialmente, en las adultas.

En la actualidad, la gran mayoría de los préstamos concedidos en esta biblioteca viguesa corresponden a lectores nacidos antes del año 2000, situando la media de los más fieles en los 39 años de edad. Pero, ¿qué buscan cuando llegan a estos espacios públicos? La novela es la gran protagonista de los géneros. Destacan en concreto la novela negra y la ficción para adolescentes. Se trata de un menú literario bastante variado, aunque con algunos nombres que consiguen hacerse un hueco especial y colocarse como los autores más demandados del momento.

Según constatan desde la biblioteca municipal, las gallegas Lucía Solla Sobral y Arantza Portabales figuran entre las escritoras que más tirón tienen entre los lectores, junto a la irlandesa Chloe Walsh, otro de los nombres que despierta especial interés.

Hollywood también lee

Hay libros que encuentran una segunda vida gracias a la gran pantalla. Las adaptaciones cinematográficas funcionan como un escaparate de las obras originales. Cuando una novela llega al cine, genera un efecto que posteriormente viaja en dirección contraria: de la butaca a la biblioteca. Como resultado, aumenta la demanda por la obra en la que se basa la producción.

Uno de los ejemplos más recientes es 'Hamnet', de Maggie O'Farrell. La edición en castellano, publicada en 2021, ha regresado este año a los primeros puestos de préstamos coincidiendo con el estreno de la producción cinematográfica dirigida por Chloé Zhao. El fenómeno demuestra la capacidad de una película como herramienta de promoción para un libro. Lo mismo ha sucedido con 'Odisea', cuya demanda también ha aumentado tras el estreno de la adaptación de Christopher Nolan.

El papel mantiene el pulso

Frente a un consumo cada vez más digital, la lectura en papel mantiene el pulso. Los lectores no parecen dispuestos a abandonarla completamente. Hasta la fecha, la Biblioteca Juan Compañel ha registrado alrededor de 145.000 préstamos, un dato similar en comparación con periodos anteriores.

El balance de los últimos años demuestra dicha estabilidad, incluso con una tendencia al crecimiento. En 2025, las bibliotecas registraron un total de 54.393 usuarios, a los que fueron concedidos 223.080 préstamos, mientras que en 2024, se contabilizaron 51.933 usuarios y 222.057 préstamos.

En definitiva, a veces cambian los autores favoritos por la comunidad lectora o la demanda de un título en concreto, pero el hábito de acudir a la biblioteca permanece. Al menos en Vigo, en plena era de TikTok, Netflix, pódcast y libros electrónicos, el papel no parece que se vaya a jubilar.