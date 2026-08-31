El PP de Vigo propone rebajar otros impuestos municipales para compensar la subida del recibo de la basura

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado al gobierno local que compense el incremento del recibo de la basura con una rebaja de otros impuestos y tasas municipales para reducir la presión fiscal sobre las familias viguesas. La líder de la oposición planteó esta medida coincidiendo con el cobro este lunes, 31 de agosto, del recibo a los ciudadanos que tienen domiciliado el pago. Según los populares, en los hogares formados por cuatro personas la factura supera los 130 euros por segundo año consecutivo.

«El sablazo de la basura debe compensarse con una rebaja de otras tasas, no con nuevas subidas. Se puede hacer, solo hace falta que exista voluntad política por parte del gobierno local», defendió Sánchez. La dirigente popular lamentó además que, a su juicio, el aumento del recibo no se haya traducido en una mejora del servicio de recogida. «No vemos mejoras en el servicio, más bien al contrario», afirmó.

El PP enmarca esta subida en un contexto de incremento general del coste de la vida y de una vuelta al colegio que, sostiene, resulta «cada vez más cara» para las familias. Sánchez aseguró que en los últimos tres años las tasas e impuestos municipales se han incrementado en más de doce puntos y añadió que estos días está llegando también a los hogares «el nuevo recibo del catastro que incluye otra subida más».

Por este motivo, la portavoz popular reclama que el Concello aproveche la elaboración de las ordenanzas fiscales del próximo año para introducir rebajas en otros tributos municipales que compensen el coste de la basura.

Críticas a la presión fiscal

La presidenta local del PP sostiene que el gobierno de Abel Caballero dispone de margen económico para hacerlo. En este sentido, afirmó que el Concello cuenta con «200 millones de euros en las arcas municipales» que, a su juicio, permitirían financiar medidas dirigidas a las familias. Sánchez criticó que la recaudación municipal no se traduzca, según su valoración, en mejores servicios públicos y reprochó al ejecutivo local que priorice el aumento de los ingresos.

«Caballero tiene a su disposición herramientas políticas para bajar el resto de impuestos municipales», sostuvo la dirigente popular, que acusó al gobierno local de «seguir sangrando a los vigueses y engordando las arcas municipales».

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La portavoz del grupo municipal popular concluyó que el Concello «es el primero a la hora de recaudar, pero desaparece cuando se le pide que adopte medidas para mejorar el día a día de las familias viguesas». «¿A qué espera Caballero para tomar medidas centradas en los ciudadanos? ¿Va a seguir presumiendo de presupuestos de récord con más impuestos municipales de récord?», preguntó.