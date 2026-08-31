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La Policía tapia en Vigo una vivienda utilizada como punto de venta de droga

La operación, en el entorno de la calle Aragón, acabó con un detenido enviado a prisión y con la incautación de estupefacientes, dinero y útiles para preparar las sustancias

Cierre y tapiado de una vivienda en el entorno de la calle Aragón por menudeo de drogas

Cierre y tapiado de una vivienda en el entorno de la calle Aragón por menudeo de drogas

Policía Nacional

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R. V.

La Policía Nacional ha clausurado y tapiado una vivienda situada en el entorno de la calle Aragón, en Vigo, que presuntamente estaba siendo utilizada como punto de venta de droga al menudeo. La medida fue acordada judicialmente después de una operación de la UDYCO que se saldó con un hombre detenido y enviado a prisión.

Los agentes habían accedido al inmueble el pasado día 27, dentro de una investigación desarrollada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Vigo-Redondela. Durante el registro se intervinieron diversas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y utensilios empleados para el cocinado y preparación de la droga, según informó este lunes la Policía Nacional.

El investigado fue puesto posteriormente a disposición judicial y el magistrado acordó su ingreso en prisión.

Un día después del registro, agentes de la UDYCO y del GOPD regresaron a la vivienda para ejecutar la resolución dictada por el Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción Plaza Dos de Vigo. Los policías procedieron entonces al cierre del inmueble y a tapiar sus accesos para impedir que volviese a ser utilizado como punto de venta o distribución de estupefacientes.

Segundo tapiado en Vigo en apenas unos meses

No es la primera vez que se adopta una medida de este tipo en Vigo en los últimos meses. El mismo magistrado ya había ordenado en abril el cierre y tapiado de otra vivienda situada en las inmediaciones de la plaza de A Miñoca, también en el marco de una investigación por tráfico de drogas.

En aquel caso, el inmueble quedó igualmente clausurado después de las actuaciones policiales realizadas contra un presunto punto de distribución de sustancias estupefacientes.

Noticias relacionadas y más

La Policía Nacional señala que este tipo de medidas, adoptadas bajo autorización judicial, buscan evitar que viviendas investigadas por tráfico de drogas vuelvan a convertirse en puntos de venta una vez desarrollada la operación policial.

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