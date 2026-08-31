Gestión municipal
Intensa jornada formativa de los bomberos de Vigo, con un entrenamiento especializado en el Puerto
La actividad está destinada a mejorar la gestión de emergencias industriales
El servicio de Bomberos de Vigo vivió este lunes una ajetreada jornada formativa en el Puerto, movilizando el Concello recursos de alta tecnología para conseguir probar una intervención lo más aproximada a la realidad, tal y como destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, poniendo en valor las actividades que realiza el consistorio periódicamente para mejorar la formación de los efectivos y potenciar los servicios públicos.
Miembros del cuerpo realizaron una compleja maniobra de entrenamiento especializado, destinada a mejorar su trabajo en la gestión de emergencias industriales y de buques mercantes, puso en valor el regidor.
En clave municipal, además, el gobierno municipal aprobó la licitación del programa Vigo Emprende, al que el Concello destinará 602.000 euros para seguir reforzando la ayuda a autónomos y empresarios en la creación de proyectos y consolidación de negocios, con un servicio de ayuda y acompañamiento. Desde 2023, según apuntó Caballero, se han realizado 2.541 asesoramientos, apoyando 590 inicitivas, además de organizar 58 talleres para dar respuesta a las necesidades formativas.
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