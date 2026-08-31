«Hay lista de espera»: más de 4.000 plazas desplegadas en los campamentos de verano de Vigo

Mediados de junio. Últimos exámenes. En los colegios ya se respira ese ambiente de fin de curso y los niños cuentan los días para que lleguen las vacaciones. Para ellos, el verano significa tiempo libre, juegos y días sin despertador. Para sus padres, en cambio, empieza una carrera de fondo: ¿cómo entretenerlos en los meses de verano? Para algunas familias está la aldea, los abuelos o unos días fuera de casa. Para otras, la solución pasa por los campamentos de verano. Este 2026, el Concello de Vigo ha ofertado 15 campamentos, repartidos en diferentes puntos de la ciudad, con más de 4.000 plazas.

Candeán, Saiáns o la Casa da Xuventude son algunas de las localizaciones protagonistas este año. Estos campamentos forman parte del programa Verán Xove 2026, que pone sobre la mesa diferentes actividades adaptadas a las distintas etapas y necesidades, para niños y adolescentes de entre 4 y 16 años. De todas formas, esta opción no está sólo dirigida a padres que trabajen, muchos de ellos entienden los campamentos cómo lugares de desconexión para sus hijos salgan de la rutina y evitar que pasen todos los días en casa: "En Vigo hay mucha demanda, sobre todo en el mes de julio", comentan desde la organización del campamento.

Son espacios ideales que promueven la socialización entre los participantes. Ahí el verano se juega fuera de casa, y es que siempre y cuando el tiempo acompañe, las actividades se intentan llevar al exterior. Talleres creativos y yincanas, son algunas de las tareas que promueven la cooperación, la convivencia y el disfrute del ocio. Se trata de que los usuarios reciban una educación «informal», que haya una compensación entre tipología de actividades.

Esta jornada se ha desarrollado en la Casa da Xuventude. Este campamento, que comenzó el 22 de junio y finalizó este lunes, 31 de agosto, se organiza en turnos de 15 días con 50 niños en cada uno y con actividades tematizadas cada quincena. Una alternativa pensada no solo para que los más pequeños disfruten y aprovechen su tiempo libre durante las vacaciones, sino también para facilitar la conciliación de las familias mientras los padres continúan con sus obligaciones laborales. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, define estos espacios como una «gran apuesta del Concello por la conciliación y el entretenimiento saludable de los jóvenes de Vigo».

Niños y niñas del campamento saludan al alcalde de Vigo, Abel Caballero en la Casa da Xuventude "El Pilar" / Marta G. Brea

En Vigo, además, la oferta de campamentos se amplía con propuestas deportivas, como los campamentos VIDE, así como con iniciativas desarrolladas en espacios culturales, como los campamentos organizados en el Museo Quiñones de León. De este modo, se ofrecen alternativas que permiten a los más pequeños disfrutar de sus vacaciones a través del deporte, la cultura y el contacto con el entorno.

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Porque lo realmente importante es que el ocio sea divertido, pero también lúdico y educativo. Un campamento no es solo una forma de llenar horas durante las vacaciones, sino una oportunidad de aprendizaje y crecimiento: un espacio donde los niños descubren nuevas actividades, desarrollan habilidades y comparten experiencias con otros.