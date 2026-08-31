Detienen a un mujer y un hombre en Vigo por extorsionar a un vecino de Valladolid tras acceder a webs de contactos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a una mujer y un hombre como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal y de extorsión a un vecino de Valladolid, a quien exigieron dinero tras haber accedido a páginas web de contactos y anuncios de naturaleza sexual.

Según informa el cuerpo policial a través de un comunicado, los hechos fueron denunciados por un varón residente en dicha localidad el año pasado a finales de noviembre. La víctima relató cómo después de acceder a diferentes webs de contactos y anuncios de naturaleza sexual, comenzó a recibir en su teléfono móvil mensajes y llamadas de varios números que no tenía en su agenda.

En estas comunicaciones, concreta, personas desconocidas le advertían que después de haber hecho uso de las webs de contactos, había ocasionado molestias a las 'escorts' de los anuncios y tenía que pagar una multa en concepto de uso de las páginas de 2.500 euros.

A través de WhatsApp, llegaron a mandarle a la víctima fotos de hombres armados embozados e imágenes de agresiones a otras personas, con frases tales como «en caso de no pagar, nuestra organización va a ir a por usted, su familia y les van a hacer daño».

El hombre, «presa de un gran temor», según especifica, realizó hasta dos pagos a través de la plataforma de pago bizum a los delincuentes por un importe total de 500 euros. Posteriormente, al ser plenamente consciente de que estaba siendo extorsionado, se decidió a presentar la correspondiente denuncia en dependencias policiales.

Dos hombres y dos mujeres

Los investigadores de la Policía Nacional, tras diferentes pesquisas y gestiones, pudieron determinar la identidad de dos hombres y dos mujeres que habían participado en los hechos, vecinos de la ciudad de Vigo.

Así, se solicitó la colaboración de los agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional de Vigo-Redondela y sus agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ampliaron las diligencias practicadas, y finalmente procedieron a la detención de dos de los investigados, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal y otro de extorsiones, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial competente.

Sobre el otro varón se ha cursado una orden de detención policial al no ser localizado, mientras que en el atestado instruido, el papel de la otra mujer partícipe de los hechos ha quedado como investigada, y la actuación policial se ha dado por concluida.

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Ante este tipo de situaciones, la Policía recomienda no facilitar ningún dato personal ni bancarios y evitar el pánico. «Hay que denunciarlo inmediatamente en dependencias de la Policía Nacional o solicitando ayuda en la Línea de Ayuda en Ciberseguridad a través del teléfono 017», detalla.