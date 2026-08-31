Cinco cachorros de gato aparecen empapados y con frío en una caja en Beade: «Uno estaba muy débil»

Cinco pequeños gatos fueron encontrados abandonados dentro de una caja en Beade, en Vigo, durante la noche del domingo. La asociación protectora Gatitude hizo público el caso a través de sus redes sociales, donde relata que recibió el aviso sobre las 23.30 horas y denuncia las condiciones en las que aparecieron los animales: «Empapados. Helados. Hambrientos. Sin nada. Sin nadie».

Las crías fueron trasladadas inmediatamente a una vivienda, donde comenzaron a secarlas y proporcionarles calor, mientras desde la asociación contactaban con una voluntaria para conseguir leche. Poco después, ya de madrugada, llegaban las primeras noticias sobre su evolución. «A la 1.30 nos escribe: parece que van bien… aunque uno está muy débil», explica Gatitude en su publicación.

La protectora lamenta especialmente las circunstancias del abandono y reclama información a cualquiera que pueda haber presenciado lo ocurrido. «No hay derecho a dejar a cinco bebés así. No hay derecho a condenarlos a morir de frío dentro de una caja», denuncia la asociación.

Cuidados a los gatos una vez rescatados. / Gatitude

Gatitude pide que, si alguna persona vio cómo fueron abandonados o dispone de algún dato sobre el responsable, se ponga en contacto con la entidad. «No buscamos venganza: buscamos responsabilidad. Porque esto no puede seguir pasando», añaden.

Una movilización por las colonias felinas este domingo en Vigo

El caso sale a la luz pocos días antes de una movilización convocada en Vigo para reclamar una gestión ética de las colonias felinas y el cumplimiento de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Bajo el lema «Vigo mobilízase», la protesta tendrá lugar el próximo domingo 6 de septiembre a las 12.00 horas. La marcha partirá de la Praza da Estación, junto a Vialia Vigo, y finalizará en la Porta do Sol.

Anuncio de la movilización en Vigo. / FDV

La convocatoria se enmarca en la campaña «Concellos, cumpride a lei», que reclama a las administraciones locales la aplicación de las obligaciones relacionadas con las colonias de gatos. «A túa voz é necesaria», señala el cartel que anuncia la movilización.

El abandono denunciado ahora en Beade vuelve así a poner el foco sobre la situación de los gatos que viven en las calles de Vigo y sobre el trabajo de asociaciones y voluntarios que se hacen cargo de animales encontrados sin protección, precisamente en vísperas de una protesta que pretende llevar esta problemática al centro de la ciudad.