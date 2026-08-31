Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»

Las orcas están estos días de veraneo en la costa gallega, lo hacen todos los años en su travesía hacia el norte. Buscan comida, su favorita es el atún, y copian la ruta de su presa para alcanzarla. No es sencillo. Su volumen les resta agilidad y tienen que entrenar para ganar eficiencia. Así lo explica el biólogo Bruno Díaz, experto en cetáceos, doctor en Ecología y director del Bottlenose Dolphin Research Institute BDRI de O Grove, que ayer experimentó uno de los ataques in situ.

La jornada ya prometía fructífera en cuanto a avistamientos. Él y su equipo salieron preparados con un barco de timón metálico. Al comprobar que, efectivamente, allí estaban las orcas, se dedicaron a recorrer la ría avisando a las embarcaciones y pidiendo cautela. «Algunas hacían caso omiso a los avisos que se estaban mandando por radio, así que nos aproximábamos para insistir en que se fuesen hacia la zona de costa», recuerda.

Fue durante esas tareas cuando se cruzaron a las ocho orcas y los científicos se percataron de que «estaban bastante activas». «Cuando las ves hay que tener la máxima prudencia posible, aunque en nuestro caso llevábamos una embarcación fuerte con un riesgo mucho más bajo que el de un velero como el que perdió el timón», señala Díaz. Cuando vieron lo que acababa de ocurrir, arrimaron su barco al perjudicado, comprobaron que estuviesen bien los tripulantes y que no hubiese fugas de agua. Cuando llegó Salvamento continuaron su marcha. En el bote afectado, con bandera polaca, viajaban turistas.

¿Atacan las orcas? Díaz explica que las orcas juegan para aprender. «Para la captura del atún rojo, que es su principal presa, tienen que golpear, coordinarse y trabajar en equipo porque son mucho más ágiles que ellas», indica. Así, el método funciona a base de prueba y error, sabiendo además con qué pueden toparse. El biólogo apunta que los timones y las embarcaciones a vela son su el instrumento que más les facilita este trabajo: «Es como tirarle una pelota a un perro, ellas muerden o golpean los timones».

Una imagen de Toñi, la abuela orca. / CEMMA

Con todo, llama a la calma. Si hubiese alguien buceando o en el agua, no se daría una secuencia a lo Spielberg en Tiburón, sino que es bastante probable que no ocurra nada. «Son animales curiosos igual que los delfines, pero no van a por los humanos», anota el experto. El único inconveniente que podría surgir sería que el cetáceo dañase el casco del barco y comenzase a entrar agua.

Cuándo se van

Por ahora, aún podrían estar deambulando unos días más en la ría, pero previsiblemente arrancarán hacia el norte este septiembre. Ellas salen desde el norte de África y atraviesan el estrecho de Gibraltar, donde esperan la entrada y posterior salida del atún hacia el Mediterráneo. Entre junio y agosto vuelven a desplazarse hacia el norte siguiendo el alimento y, al superar Galicia, se abren en abanico: algunas continúan hacia el golfo de Vizcaya y otras bordean la costa francesa. Con la llegada del final del invierno, el ciclo vuelve a comenzar y los ejemplares regresan al Estrecho. Este recorrido es un ciclo que se repite año tras año, aunque cada temporada puede presentar diferencias en función de la disponibilidad de alimento y de las condiciones del mar.

En total, la Península Ibérica atesora 35, que suelen viajar en pequeños grupos y mantienen una estrecha relación con las rutas migratorias del atún. Aunque no están marcadas, los expertos gallegos saben como diferenciarlas solo observando la forma de sus aletas.