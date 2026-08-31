El BNG de Vigo urge frenar la confrontación partidista por el agua: «Fai falta rigor, responsabilidade e medidas preventivas»

El BNG de Vigo reclama al Concello y a la Xunta que abandonen su confrontación partidista sobre la situación de sequía y cooperen para garantizar el suministro de agua potable a la ciudad y el área metropolitana. El portavoz nacionalista en el consistorio, Xabier P. Igrexas, advierte de que «a auga non pode ser unha arma arreboladiza na permanente lea partidista entre PP e PSOE», por lo que demanda «rigor, responsabilidade e medidas preventivas» ante el atraso cíclico de las lluvias.

Igrexas considera imprescindible que el Concello ofrezca, por un lado, información veraz sobre la situación de la red de abastecimiento, por lo que solicitará formalmente acceso a los informes técnicos sobre el nivel de fugas, al considerar que se trata de una cuestión «absolutamente chave» para adoptar medidas de ahorro y eficiencia. «Fronte as declaracións cruzadas duns e doutros demandamos datos concretos e verificados», añade el portavoz del BNG.

Por otro lado, los nacionalistas quieren saber si el Concello envió comunicaciones a los grandes consumidores para reducir los usos intensivos de agua en la industria y en las actividades económicas. Igrexas recuerda que esta medida fue adoptada en agosto de 2022, cuando Eiras se encontraban 20 puntos por encima de la capacidad actual, y también en octubre del año pasado.

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«O que precisan os vigueses e viguesas é rigor, responsabilidade e medidas preventivas ante o atraso cíclico das choivas, non máis trincheiras nin propaganda electoralista», concluye Xabier P. Igrexas.