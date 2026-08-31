Más de 50 funciones llenarán la cartelera del Teatro Afundación con grandes nombres de la escena, la lírica y la música

El Teatro Afundación de Vigo pondrá en marcha a partir de la próxima semana una ambiciosa cartelera para el último cuatrimestre del año, el teatro acogerá un espectáculo cada dos días, con una actividad continua durante los próximos meses. La programación reunirá un total de 53 funciones correspondientes a 44 montajes distintos, articulando una variada oferta que abarcará grandes producciones líricas, conciertos sinfónicos, teatro de primer nivel, danza internacional, ilusionismo, comedia y una amplia variedad de músicas populares antes de despedir el ejercicio.

El calendario arrancará oficialmente el sábado 12 de septiembre con el inicio del ciclo «Otoño Lírico», promovido por la Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo. La gala inaugural correrá a cargo del tenor Jorge de León y el barítono Juan Jesús Rodríguez, a quienes tomarán el relevo el 30 de septiembre Celso Albelo y Desirée Rancatore. La vertiente escénica sumará las representaciones de las óperas Tristana el 11 de octubre y Don Giovanni de Mozart el 1 de noviembre, protagonizada por Borja Quiza y Gerardo Bullón. La oferta clásica se enriquecerá además con el concierto de la Orquestra Vigo 430 el 27 de septiembre, el homenaje vocal María Callas, Sfogato, el recital de I Virtuosi del Teatro alla Scala di Milano y las citas de la Temporada de Abono de Clásica con la Real Filharmonía de Galicia y la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Paloma San Basilia en Dulcinea / Cedida

En el apartado dramático, la Temporada de Abono de Teatro congregará a figuras de referencia de la escena estatal y gallega. Carles Sans (Tricicle) abrirá el ciclo el 24 de septiembre con ¡Por fin me voy!, seguido en noviembre por Josep Maria Pou encarnando a Roald Dahl en Gigante y Luisa Merelas al frente del drama Bernarda, antes de que Paloma San Basilio despida el abono el 10 de diciembre como protagonista de Dulcinea. Paralelamente, las tablas acogerán éxitos de comedia como ¿Quieres pecar conmigo?, el show de improvisación Corta el cable rojo y cuatro funciones del musical El otro lado de la cama, a los que se sumará una nutrida nómina de monólogos encabezada por Luis Piedrahita, Edu Soto, Daniel Fez, Miguel Miguel, Touriñán, David Cepo e Ignatius Farray.

La banda granadina La Guardia, que actuará en el Teatro Afundación dentro de su gira por su 40 aniversario / Cedida

La diversidad musical y escénica marcará las restantes propuestas con directos de flamenco, pop, rock, góspel y jazz. Artistas como María José Llergo, Paco Candela, La Guardia en su gira de 40 aniversario, Im-Pulse con su tributo a Pink Floyd, The Black Heritage Choir y el 60 aniversario de Mocedades & Los Panchos convivirán con citas de referencia como el Festival Internacional de Jazz de Vitruvia Café, St. Paul & The Broken Bones en el marco de Underfest Xacobeo, la magia del Mago Orbit y El Lago de los Cisnes a cargo del Ballet de Kiev. La clausura del año llegará de la mano de la música tradicional, con los habituales recitales navideños de Carlos Núñez y la doble sesión final de Abraham Cupeiro el 28 de diciembre, cuyas localidades y abonos ya se encuentran disponibles en Ataquilla.com.