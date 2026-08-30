Vigo no perdió de vista la tradición en la XXXVIII Romaría do Pan de Millo de Cabral

El parque forestal de Cotogrande, en Cabral, acogió este domingo la 38ª edición de la Romaría do Pan de Millo. La cita, organizada por el Centro Cultural y Recreativo de Cabral con el apoyo del Concello de Vigo y la Deputación se consolidó un año más como una de las romerías más relevantes de la ciudad. Los vecinos no faltaron y disfrutaron de una variada degustación de productos tradicionales, pero también de la música. Todo en un lugar privilegiado.

El pan de millo fue el protagonista indiscutible y se pudo degustar acompañado de pulpo á feira, churrasco, empanadas y sardinas asadas. También hubo la habitual Mostra dos Productos do Campo, donde los asistentes que expusieron sus productos participaron en un sorteo.

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Por otra parte, la programación musical acompañó todo el día. Arrancaró con las actuaciones del Grupo Folclórico Airiños (de la A.C. O Coto de Cabral) y la Agrupación Musical Lira de San Miguel de Oia tocaron hasta mediodía. Por la tarde tomaron el relevo la Charanga Os Imperiais de As Neves, la Banda de Gaitas Cotogrande (do C.C.R. Cabral) y el Grupo de Canto Os Silandeiros (do C.R.C. Torroso), completando una jornada festiva de fuerte arraigo en el verano vigués.