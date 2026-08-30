El Sergas activa los desvíos de ingresos psiquiátricos a la privada ante la «tormenta perfecta» del verano

La experiencia les ha enseñado a los profesionales de Salud Mental del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) que en verano no aflojan los ingresos por patología psiquiátrica. Todo lo contrario. «Suele ser una época complicada», sostienen. Y la semana pasada, colapsó. «Se produjo la tormenta perfecta», cuentan. En planta, estaban las 62 camas de adultos ocupadas. Por urgencias, el miércoles 19 llegó un pico de casos que requerían hospitalización. Y este servicio también estaba abarrotado por otro tipo de usuarios, así que no era posible habilitar una zona especial como en anteriores ocasiones. Familias alaban a los «excelentes profesionales» que, pese a estar «sobrepasados», se esmeraron en ofrecerles el mejor trato, «como siempre», pero denuncian las condiciones en las que esperaron hasta dos días para ingresar. «Aquello era insostenible», reprochan. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) activó el desvío a centros privados.

El verano es una mala época para la salud mental. Expertos explican que los jóvenes salen más, lo que aumenta el consumo de tóxicos, potentes disparadores de patologías mentales. También son unos meses en los que se producen más encuentros familiares, que a veces actúan de estresores capaces de desestabilizar a personas con estos trastornos. Además, la presión de una agenda social más activa en verano causa estragos en gente con depresión, que en invierno tiene más facilidad para refugiarse en sus hogares.

En el Servicio de Salud Mental del Chuvi lo saben y por ello, en este periodo vacacional, refuerzan al personal de hospitalización. Efectivamente, la planta de adultos —a partir de los 15 años— se llenó la semana pasada. Por lo que no había disponibilidad para absorber el pico de casos urgentes que llegó el miércoles.

¿Qué medidas se adoptaron?

Explica la jefa de servicio de Salud Mental, la doctora Marta López, que revisaron los casos que ocupaban las 62 habitaciones de la planta de adultos de Psiquiatría para ver cuántas se podían hacer dobles. Normalmente, lo consiguen con 5 o 6. «Más es difícil, no puedes forzar situaciones», sostiene y destaca que tampoco se pueden acelerar altas y darlas «en precario». Pese al déficit de personal de Enfermería, lograron reforzarlo para poder habilitar estas camas extra, gracias a que aceptaron hacer horas extra y doblar turnos. La psiquiatra muestra su «orgullo» por una plantilla «muy implicada» que entiende que los picos de salud mental son en épocas vacacionales y muestra «conciencia de la necesidad de ayudar». Pone como ejemplo la renuncia de facultativos a libranzas tras una jornada de guardia por colaborar.

El Chuvi mantiene 180 camas cerradas por el plan estival, hasta el martes, en el que se reducirán a la mitad durante el mes de septiembre. Estas alas de hospitalización clausuradas en bloque no se podrían abrir para emplearlas para psiquiatría. No solo por la falta de personal para atenderlas. La zona de ingreso de salud mental no es como el resto. «Tienen modificaciones que permiten que se cumplan los protocolos específicos para seguridad de paciente, tienen cámaras, los baños están adaptados, las unidades tienen espacios de terapia, comedores comunes …», detalla lo doctora e indica que son «una serie adaptaciones que tienen que cumplir con unas garantías».

Las camas extra colocadas enPsiquiatría no fueron suficientes. Contactaron con otros hospitales de la red del Sergas en el sur de Galicia y ninguno tenía camas de salud mental disponibles para remitirlos allí. Así que optaron por echar mano de un concierto que tiene el Área Sanitaria de Vigo con el Hospital de Neuropsiquiatría El Pinar y el sanatorio Hestia Health San José. Lo hacen en situaciones «excepcionales» como esta. Alrededor de una vez al trimestre.

Testimonios

Aunque los mayores de 15 años ya se consideran adultos en el sistema sanitario gallego —hasta que la Consellería de Sanidade cumpla su compromiso de ampliar la atención infanto-juvenil psiquiátrica hasta los 18—, el Área Sanitaria de Vigo evita enviar a centros privados a los menores. En la vorágine del pasado miércoles, llegaron a ofrecérselo a una persona en esta franja de edad, aunque más tarde rectificaron y priorizaron su ingreso en el Cunqueiro. Tardó dos días en subir a planta.

Durante ese tiempo, esta persona con una gran discapacidad y tarjeta sanitaria AA —que concede el Sergas para identificar a pacientes a los que se debe priorizar la atención y evitar, «en lo posible», las esperas»— aguardó en urgencias, en una sala general, junto a otros siete casos psiquiátricos pendientes de ingreso y pacientes de las patologías más diversas. Su familia describe una situación de falta de intimidad y de personal de Enfermería sin formación específica en salud mental, «con muy buena voluntad, pero desbordado». «Es denigrante y no es seguro», resalta. Por desgracia, sus hospitalizaciones son recurrentes, pero asegura que es la primera vez que se encuentran con esta situación.

Una asociación de la ciudad dedicada a este colectivo recabó testimonios de varias familias de usuarios en la misma línea. Censuran que personas con patologías psiquiátricas graves como ataques de ansiedad o brotes psicóticos puedan estar compartiendo una sala atestada con casos como caídas o dolores de oídos. Los testimonios coinciden en que había colas para ir al baño o que no tenían la posibilidad de ducharse. También en que el personal «es de 10, tanto en urgencias como en planta», pero lamentan que los recursos sean «claramente insuficientes».

El Sergas habilitó, en junio, en urgencias del Cunqueiro una zona específica para salud mental. Lo hizo de forma temporal ante una situación similar de falta de camas en planta, aunque la prometida ampliación del servicio contempla crear de forma definitiva esta área de psiquiatría con circuitos diferenciados a los del resto de pacientes. La obra está autorizada, pero no licitada. Profesionales han trasladado a usuarios que todavía tardará año y medio.

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La semana pasada no fue posible habilitarla de forma temporal porque urgencias estaba soportando una demanda muy elevada. Era la semana tras el puente festivo y ningún día bajaron de las 550 consultas de adultos.