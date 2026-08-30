¿Pondrá en riesgo el Vigo Arena la celebración de los conciertos de verano en Castrelos?

La construcción prevista del futuro Vigo Arena abre una incógnita sobre el papel que tendrá el Parque de Castrelos cuando la ciudad olívica cuente con un nuevo recinto para la celebración de grandes conciertos, espectáculos o actividades deportivas. Con un aforo de entre 15.000 y 16.000 espectadores, el anhelado auditorio está llamado a ampliar la oferta de la ciudad al albergar eventos de gran formato. Pero, ¿qué ocurrirá con los tradicionales conciertos de verano que se desarrollan en Castrelos?, ¿supondrá el levantamiento de la infraestructura un adiós definitivo al emblemático auditorio?

Patricia Rodríguez, concejala de Fiestas, Seguridad, Contratación y Gestión Municipal en Vigo, considera que ambos espacios pueden tener cabida en la programación municipal y desempeñar diferentes funciones. De esta manera, el nuevo recinto sería «complementario» al tradicional, no excluyente. «Castrelos tiene algo maravilloso, que es un auditorio al aire libre espectacular; no hay otro igual en España», destaca Rodríguez.

La principal diferencia entre ambos espacios residiría en sus características. Castrelos ofrece un escenario a la intemperie sin prácticamente limitación de aforo, pero condicionado por la climatología. Es por ello que, tal y como señala la concejala, «solo se puede abrir en verano». En cambio, el Vigo Arena consistiría en un recinto cubierto destinado a acoger grandes eventos con un aforo cerrado y que también «va a estar abierto el resto del año», pudiendo así extender la oferta musical.

Por tanto, todo apunta a que Castrelos seguirá siendo el gran protagonista de las actuaciones estivales. Sin embargo, esta cuestión se tendrá que abordar definitivamente una vez llegado el momento. «La decisión de si los conciertos de verano seguirán siendo en Castrelos no hay que tomarla ahora, pero en estos momentos no le veo ningún tipo de incompatibilidad», asegura Patricia Rodríguez.

El Vigo Arena entra en juego

El Vigo Arena levantará sus cimientos en Guixar, en el barrio de Teis, sobre un terreno de unos 10.000 metros cuadrados. El proyecto contempla una instalación semisoterrada —que facilitará su insonorización— y una plaza pública ajardinada sobre el edificio, con zonas verdes y espacios para el disfrute de la ciudadanía. El diseño, llevado a cabo por reconocidas firmas europeas, aspira a convertir al pabellón en toda una referencia arquitectónica.

La ubicación actual no es la que estaba inicialmente pensada. En un primer momento, se consideró una parcela de la avenida de Europa, entre Navia y Samil, pero el Consorcio de la Zona Franca de Vigo decidió impulsar su desarrollo en Guixar. La previsión es que las obras puedan arrancar a finales de 2028. Con este nuevo recinto, Vigo busca posicionarse en el mapa de los grandes eventos del noroeste peninsular y atraer espectáculos multitudinarios.