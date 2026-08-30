La nueva gran tienda de Oysho en Príncipe se inaugura este jueves con una carrera de 200 personas

Se acabó la espera. El jueves abrirá sus puertas la nueva apuesta de Inditex en la ciudad: una tienda de Oysho que además de ropa ofrecerá experiencias deportivas.

En marzo de este año comenzaban las obras en el número 25 de la calle Príncipe, antigua sede del prestigioso Estudio Pacheco, para trasladar la marca a tan solo unos metros de Zara. Lo hicieron con un presupuesto de 364.000 euros para actuar en casi 1.300 metros cuadrados repartidos en un sótano, una planta baja, tres alturas de uso comercial y un bajo cubierta.

Con todo finalizado, este jueves a las 19,30 horas será la inauguración y consistirá en una carrera de 600 metros. La salida será desde la tienda y el punto de meta en Gemma & Naza Cheesecakes, donde habrá una sesión DJ, regalos y aperitivos. Esta iniciativa es muestra de los planes de la marca para la ciudad y su «Oysho Community», una plataforma que incluye clases en gimnasios, eventos deportivos variados y clubs de running.

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La decisión de Inditex es un paso más en su estrategia de reforzar su presencia en Príncipe con grandes tiendas de Zara, Zara Home, Pull & Bear o Massimo Dutti, consolidando así su dominio de la milla de oro comercial viguesa.