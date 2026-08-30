El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación

La primera vez que Urtzi subió al Pesca 1 fue en plena evacuación médica desde la isla de Ons. Días después, el niño de 8 años regresó al helicóptero en unas circunstancias muy distintas: con la aeronave en tierra, acompañado de su familia y para reencontrarse con la tripulación que había acudido a auxiliarlo.

La familia se desplazó hasta la base del Pesca 1 en Vigo para agradecer personalmente la intervención de los profesionales de Gardacostas. La visita permitió al pequeño recorrer las instalaciones, conocer con más calma el helicóptero y compartir unos minutos con quienes participaron en el operativo.

Gardacostas difundió en sus redes sociales un vídeo del encuentro, con imágenes de abrazos, gestos de cariño y conversaciones entre la familia y la tripulación. «Visita moi especial na base do Pesca 1 en Vigo», explicaban. «Coa súa familia achegouse a agradecerllo en persoa á tripulación que o auxiliou. Foi un reencontro cheo de emoción e agarimo».

El episodio que había llevado al pequeño hasta el Pesca 1 se produjo el pasado 19 de agosto durante una jornada familiar en la isla de Ons. El menor, natural de Bilbao, sufrió un problema de salud y fue atendido inicialmente por el servicio sanitario del Parque Nacional Illas Atlánticas.

Urtzi abraza a miembro de la tripulación del Pesca 1. / Gardacostas de Galicia

Tras una primera valoración clínica y siguiendo las indicaciones del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia, se decidió movilizar el helicóptero del Servizo de Gardacostas de Galicia para realizar la evacuación.

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El Pesca 1 aterrizó entonces en la explanada situada en las proximidades del faro de Ons, en el Alto de Cucorno, y trasladó al niño, acompañado por su madre, hasta el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. En el dispositivo colaboraron también el agente medioambiental de Ons y personal del parque nacional.