El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
Urtzi, de 8 años, visitó junto a su familia la base de Gardacostas en Vigo para agradecer la atención recibida durante su traslado por un problema de salud
La primera vez que Urtzi subió al Pesca 1 fue en plena evacuación médica desde la isla de Ons. Días después, el niño de 8 años regresó al helicóptero en unas circunstancias muy distintas: con la aeronave en tierra, acompañado de su familia y para reencontrarse con la tripulación que había acudido a auxiliarlo.
La familia se desplazó hasta la base del Pesca 1 en Vigo para agradecer personalmente la intervención de los profesionales de Gardacostas. La visita permitió al pequeño recorrer las instalaciones, conocer con más calma el helicóptero y compartir unos minutos con quienes participaron en el operativo.
Gardacostas difundió en sus redes sociales un vídeo del encuentro, con imágenes de abrazos, gestos de cariño y conversaciones entre la familia y la tripulación. «Visita moi especial na base do Pesca 1 en Vigo», explicaban. «Coa súa familia achegouse a agradecerllo en persoa á tripulación que o auxiliou. Foi un reencontro cheo de emoción e agarimo».
El episodio que había llevado al pequeño hasta el Pesca 1 se produjo el pasado 19 de agosto durante una jornada familiar en la isla de Ons. El menor, natural de Bilbao, sufrió un problema de salud y fue atendido inicialmente por el servicio sanitario del Parque Nacional Illas Atlánticas.
Tras una primera valoración clínica y siguiendo las indicaciones del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia, se decidió movilizar el helicóptero del Servizo de Gardacostas de Galicia para realizar la evacuación.
El Pesca 1 aterrizó entonces en la explanada situada en las proximidades del faro de Ons, en el Alto de Cucorno, y trasladó al niño, acompañado por su madre, hasta el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. En el dispositivo colaboraron también el agente medioambiental de Ons y personal del parque nacional.
- Alberto participó en un grupo de duelo tras perder a su mujer: «Es una herramienta fenomenal para seguir adelante»
- «Si me encuentras por la calle, corre; no vas a quedar viva»: condenado en Vigo un alumno por amenazar a su profesora
- Alberto Montes, nuevo párroco de Freixeiro: «Lo importante es que el sacerdote atienda con calma y con atención»
- El interés por las licencias de navegación se dispara en Vigo en víspera de que cambie la normativa para las motos de agua
- La empinada cuesta de la vuelta al cole: hosteleros prevén que el precio del menú del día siga medrando hasta los 18 euros
- Una botella con 28 años de mensajes navega de Cuba a Vigo: las hermanas Soto la devolverán al mar para seguir haciendo historia
- Detenida una persona tras desmantelar un punto de venta y «cocinado» de drogas en Vigo
- A Coruña logra cerrar en 36 días un contrato con Volotea para cinco rutas y 200.000 plazas anuales