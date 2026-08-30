La mitad de las multas a conductores de patinetes en Vigo son por no llevar casco y circular sin seguro

Los patinetes ya están consolidados como medio de transporte en la ciudad. Tuvieron su bum en 2018 y desde entonces el parque no dejó de crecer hasta ser hoy un elemento en la circulación difícil de ignorar. Por ello, el Concello creó una ordenanza municipal de VMP hace cuatro años en la que se establecen una serie de normas de obligado cumplimiento. Llevar casco, tener más de quince años, no ir por las aceras, portar elementos reflectantes o tener seguro son algunas de las principales. De no cumplirse, multa. La más baja de cien euros, por ejemplo, por no mantener la separación adecuada; y la más cara sería de 500.

Paralelamente, el Gobierno aprobó este año una modificación del Reglamento General de Circulación con la que se establecen las mismas normas. Va a entrar en vigor en octubre y suma medidas para otros grupos de conductores, como los motoristas, que deberán llevar siempre guantes y calzado cerrado. Sin embargo, nada va a cambiar para la urbe olívica en materia de patinetes.

Según los datos de la Policía Local, el último año se pusieron 255 denuncias por mala praxis al manillar. Solo en lo que va de 2026 son 153. No llevar casco y circular sin seguro encabezan las faltas, la primera casuística con 80 multas y la segunda con 73. Juntas son la mitad del total.

La tercera infracción a la cola quizá llame la atención: en un año fueron denunciados 36 usuarios que conducían su VMP tras haber consumido drogas. También otra docena por beber alcohol. Ocho de ellos arrojaron una tasa en aire espirado superior a 0,25 mg/l pero sin superar los 0,50 mg/l. Los tres restantes sí que sobrepasaron este valor.

Respetar las zonas

Otros ocho usarios fueron detectados circulando por la acera o una zona peatonal. Según la ordenanza está prohibido circular por el Casco Vello, la zona histórica de Bouzas y por cualquier calle de plataforma única. Tampoco se puede pasar por las avenidad de Madrid, Castelao, Antonio Palacios, Citroën, Beiramar, Europa, Clara Campoamor y Gran Vía (el tramos entre Venezuela y Plaza América).

No respetar un semáfoto fue motivo de siete sanciones, llevar pasajero de seis y cinco menores de quince años fueron pillados conduciendo. La lista se cierra con cinco multas por dejar una distancia insuficiente con los peatones, cuatro por usar el móvil en movimiento y otras tantas por usar auriculares u otros aparatos de sonido.

Casos aislados fueron tres denuncias por llevar animales o mercancías que sobresalían o arrastraban, una por conducción temeraria (la velocidad máxima son 25 kilómetros por hora) y otra por negarse a identificarse.

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Cuándo multan

La Policía Local puede multar en cualquier momento, pero de la estadística que atesoran se extrae que cuando más lo hacen es el fin de semana. Un 48% de las denuncias fueron interpuestas entre un viernes y un domingo. La hora con más denuncias es las 17:00, con 38 casos. También hay una presencia apreciable durante la noche y madrugada.