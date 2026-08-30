Mar de Vigo estrenará una exposición con la que recorrer de forma inmersiva el paso de Julio Verne por la ciudad

Mar de Vigo está a punto de vivir una metamorfosis y volverse más amable para la ciudadanía, al habilitar un nuevo espacio para exposiciones y uso público. Se trata del bajo del edificio que, hasta ahora, estaba en lóbrego, con los materiales del suelo y las paredes al descubierto.

Para revertir la situación, el Concello sacó a licitación las obras de reforma con un presupuesto base de 1.870.814 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las actuaciones, redactadas por el arquitecto Emilio Estévez Fernández, abarcan la distribución interior del espacio, la dotación de aseos y almacenes, la adaptación a la normativa de accesibilidad y protección contra incendios, así como la instalación completa de fontanería, electricidad, climatización y ventilación.

El contrato, que se adjudicará mediante procedimiento abierto ordinario y exige cinco años de garantía tras su finalización, busca transformar este espacio sin uso en una infraestructura moderna y plenamente funcional. Ejemplo de ello será el primer estreno, una exposición inmersiva sobre el paso de Julio Verne por la ciudad. Abrirá el próximo marzo y estará disponible hasta agosto.

La exposición

La propuesta funcionará como una masterclass del universo literario del escritor francés, con especial atención al vínculo que estableció con la ría. El hilo conductor será el capítulo VIII de la segunda parte de 20.000 leguas de viaje submarino, «La bahía de Vigo», en el que el capitán Nemo conduce el Nautilus hasta estas aguas para recuperar el oro de los galeones hundidos durante la batalla de Rande de 1702.

El recorrido estará dividido en cuatro grandes espacios. El primero será una sala de introducción, concebida para contextualizar la relación entre el francés y la urbe olívica. Un panel expositivo explicará sus dos visitas, la presencia del capitán Nemo en la novela y el papel que desempeña la ría en la trama. También permitirá al público acercarse al fragmento de la obra en el que aparece la ciudad y conocer cómo era este enclave portuario en tiempos del novelista.

Recreación de una de las salas de exposición. / FDV

Desde allí se accederá a una sala inmersiva dedicada al papel de los mares y océanos en la producción verniana. El recorrido reunirá las novelas ambientadas en el mundo marino, cada una acompañada de una breve sinopsis y una anécdota, para mostrar hasta qué punto las profundidades y la navegación fueron una constante en su imaginario.

La tercera parada será el Metaverso, concebido como una experiencia interactiva. El público podrá caminar virtualmente por el fondo marino, contemplar el Nautilus desde cerca y adentrarse en el universo de 20.000 leguas de viaje submarino. El llamado Pequeño Verne ejercerá de guía y aportará curiosidades y datos poco conocidos sobre las obras. En este escenario aparecerá también un buzo que se sumerge en busca del legendario tesoro de Rande.

El recorrido culminará en la sala Julio Verne y Vigo, organizada en siete ámbitos temáticos que combinarán documentación histórica, piezas físicas, reproducciones y escenografías. Por ejemplo, la batalla de Rande tendrá su propia instalación, una «caja mágica» que combinará imágenes, dibujos, textiles, mobiliario y elementos de atrezzo para recrear la atmósfera de la contienda mediante una iluminación variable. Otro de los puntos centrales será la recreación del salón del Nautilus, con lámparas de aire victoriano, cuadros, sillones y un gran ojo de buey circular que funcionará como pantalla audiovisual. A través de él se simulará la visión del fondo marino, con algas, fauna y el tesoro hundido.

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La experiencia no se limitará a paneles y objetos. El proyecto contempla producción audiovisual original en muy alta definición, animación 2D y 3D, efectos visuales y una banda sonora propia. También se desarrollarán contenidos de realidad virtual y entornos interactivos mediante modelado tridimensional, programación y diseño específico de la experiencia.