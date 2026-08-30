Cinco generaciones de una familia viguesa se reúnen en Canido para celebrar los 100 años de «A Xeitosa»

La familia de Manuel Gómez Román volvió a reunirse en Canido para celebrar una fecha muy especial: el centenario de A Xeitosa, la casa que el arquitecto vigués proyectó en 1926 y que, cien años después, continúa siendo el punto de encuentro de sus descendientes.

La xuntanza congregó a alrededor de un centenar de familiares de cinco generaciones, que aprovecharon la jornada para posar juntos en el muelle de Canido, muy cerca de la finca familiar. Una imagen para el recuerdo en un año que tiene además un significado especial, ya que se cumplen 150 años del nacimiento de Gómez Román, una de las grandes figuras de la arquitectura gallega.

Los descendientes del arquitecto vigués. / Cedida

Muchos de los familiares residen actualmente en Madrid u otras ciudades y regresan a Vigo durante las vacaciones. La casa y las viviendas construidas alrededor vuelven entonces a llenarse.

Y es que, las distintas generaciones fueron construyendoesos nuevos inmuebles en la finca, pero A Xeitosa mantuvo siempre su papel como centro de reunión. «La casa era como el centro, la unión de todo», explica Beatriz Colunga, descendiente de la familia. Con el paso del tiempo fueron llegando hijos, nietos, bisnietos y nuevas generaciones, pero la finca continuó funcionando como lugar común.

'A Xeitosa' por fuera, y el arquitecto Manuel Gómez Román. / FDV

Durante décadas, A Xeitosa ha sido escenario de veranos, cumpleaños, fiestas y reuniones familiares. La celebración de este aniversario, que se celebró un sábado de agosto, incluyó entre otras actividades inmortalizar en una foto a esas cinco generaciones familiares, y un evento festivo privado con con música y gastronomía gallega. Así se recuperó una tradición que permanece intacta: volver a Canido y encontrarse alrededor de una casa que lleva un siglo ejerciendo de nexo de unión de toda la familia.

El candombe uruguayo toma las calles de Vigo a golpe de tambor

Vigo sonó durante unas horas a Montevideo. Una parte de la comunidad uruguaya de la ciudad salió a la calle para celebrar y compartir el candombe, una de las expresiones culturales más características de Uruguay, con sendos desfiles por el centro de la ciudad y junto al mar.

Jornada de baile, percusión y color de la comunidad uruguaya en Vigo / Cedida

La celebración tuvo dos escenarios muy diferentes. Durante el día, tambores, baile y banderas uruguayas recorrieron las calles del Casco Vello, en una comitiva en la que participaron decenas de personas y que llamó la atención de vecinos y visitantes. Ya al caer la tarde, el ritmo se trasladó hasta Samil, donde el desfile continuó con las islas Cíes y la puesta de sol como telón de fondo.

El protagonista fue el candombe uruguayo, una música y un baile tradicional de origen africano surgido en Montevideo durante el siglo XVIII y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Su sonido se construye alrededor de tres tipos de tambores —chico, repique y piano—, que marcan los distintos registros de la comparsa.

Cedido

Su máxima expresión se vive cada año en el Desfile de Llamadas del carnaval uruguayo, pero esta vez sus ritmos encontraron escenario a miles de kilómetros, en las calles de Vigo. Una pequeña muestra de cómo las comunidades llegadas a la ciudad mantienen vivas sus tradiciones y, al mismo tiempo, las incorporan a la vida cultural viguesa.

La quinta del 76 del colegio público Balaídos celebra medio siglo con una gran «xuntanza»

Los integrantes de la quinta de 1976 del colegio público Balaídos volvieron a reunirse en Vigo para celebrar juntos sus 50 años y reencontrarse con antiguos compañeros después de décadas de recuerdos compartidos.

Los asistentes a la xuntanza del colegio público Balaídos. / Cedida

La jornada, organizada por Marco Antonio Pereira Viso, comenzó con una previa en el nuevo Flamingo y continuó con una cena en la Taberna del Náutico. Después, el grupo prolongó la celebración con copas en Varadero y, para los más resistentes, la noche terminó en La Posada. Entre los encargados de animar el encuentro estuvo también Carlos González, conocido como «Búfalo», que ejerció de «showman» de la velada.

La reunión dejó también algunas ausencias. Entre ellas, la de Enrique de la Fuente, que llegó a jugar con la selección española de voleibol. Tampoco pudieron contar en esta ocasión con varios de los profesores que formaron parte de sus años escolares, como Antonio Castro, profesor de Matemáticas y padre de la actriz María Castro, además de Mercedes, Marisé, Secundino, la directora Sara o Lali, entre otros.

Algunos de los asistentes a la xuntanza del colegio público Balaídos. / Cedidas

El grupo espera poder localizar a muchos de ellos para que participen en la próxima «xuntanza». Porque, medio siglo después, la quinta del 76 demuestra que los vínculos que nacieron en las aulas del colegio Balaídos siguen muy vivos.

Amigos de Mos celebra en Beade una jornada de música, humor y amistad

La pandilla 'Amigos de Mos', formada por 28 integrantes unidos por su afición a la música, volvió a reunirse este verano para compartir una de sus tradicionales jornadas de convivencia. El grupo acostumbra a encontrarse dos veces al año: en agosto, alrededor de un churrasco, y en diciembre, con un cocido.

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La cita estival tuvo lugar en el parque forestal de Beade, en el asador O Faneco. La celebración contó con un escenario en el que, durante más de cuatro horas, los asistentes cantaron, tocaron música e incluso representaron alguna pequeña obra de teatro, en una jornada marcada por las risas y el buen ambiente.

Entre canción y canción, la pandilla compartió mesa y mantel. / Cedida

Amigos y público disfrutaron por igual de una reunión que volvió a demostrar el espíritu que mantiene unido al grupo año tras año: música, alegría y, sobre todo, amistad.