Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»

En la Península Ibérica residen 35 orcas y dos veces al año hacen su aparición en la costa gallega. Antes de que muera el invierno, emprenden su recorrido desde el norte de África y atraviesan el estrecho de Gibraltar, donde esperan la entrada y posterior salida del atún hacia el Mediterráneo. Entre junio y agosto vuelven a desplazarse hacia el norte siguiendo el alimento y, al superar Galicia, se abren en abanico: algunas continúan hacia el golfo de Vizcaya y otras bordean la costa francesa. Con la llegada del final del invierno, el ciclo vuelve a comenzar y los ejemplares regresan al Estrecho.

Como veranean aquí, es fácil verlas y también chocar con ellas cuando están en movimiento buscando comida. Eso mismo le pasó el sábado a un velero que participaba en una regata organizada por el Club Náutico de O Grove. También hoy a otro llamado Savana en el que iban científicos a bordo. Era mediodía y estaban buscando a estos animales para estudiarlos: no sabían que ellos también estaban siendo observados. Los toparon de un golpe que dañó su timón. Pero, al revisar el barco, no encontraron ninguna vía de escape de agua y vieron que el motor funcionaba, así que pudieron navegar despacio de regreso a puerto.

En la zona estaban otros científicos, los de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA). Iban a bordo de Evangelina, un velero de unos 20 metros de eslora, un tamaño que complica que las orcas choquen (cuanto más grande, más difícil). Navegaban a un par de millas del barco accidentado: «Estabamos a tres millas de Cíes dirección Ons cando os vimos. Non se movían, así que varias embarcacións pasaron a custodialos. Rompéronlles o leme, pero deron alerta a Salvamar o non precisaron remolque», cuenta Alfredo López, testigo de lo ocurrido y miembro de la entidad. Mientras se daban cuenta de lo que estaba pasando aparecieron ante sus ojos las protagonistas, una familia de siete u ocho orcas entre las que estaba la causante del susto.

«As candorcas interactúan cos barcos, achéganse e nalgúns casos os tocan», indica López. El velero atacado era la mitad que el que llevaban ellos y estaba en movimiento: «Elas interpretan que a velocidade é un risco e o intentan parar. Cadrou que estaban alí realizando inmersións ou buscando almorzo e non se percataron demasiado», dice el científico. Además, pese a sus seis metros de longitud, hace un llamamiento a la calma. No tienen pretensión de hacer daño, sino que la maña fama viene de las películas o documentales sensacionalistas. Ni son ballenas, ni son asesinas.

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A su paso hicieron cientos de fotografías, de las que podrán dilucidar si realmente eran ocho y sus nombres. Las identifican por la forma de las aletas, que conocen de memoria.