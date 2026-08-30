Castrelos al descubierto: ¿Cómo se distribuyen los casi cinco millones de coste de los conciertos en el reconocido auditorio de Vigo?

Levantar el telón en el escenario de Castrelos no es tarea sencilla. Las actuaciones de los diferentes artistas que pasaron esta edición por el emblemático auditorio al aire libre de Vigo requiere un importante esfuerzo de organización y, en consecuencia, también un coste significativo. El público ve las luces, las pantallas, a los cantantes y miles de personas ocupando las gradas, pero detrás de todo eso hay una factura extensa. Cachés, producción, planes de emergencia o incluso seguros de cancelación forman parte de la celebración de unos conciertos que durante el verano pone al recinto vigués en el foco de los espacios musicales.

Más de 4,8 millones se han destinado a los diferentes gastos derivados de estos espectáculos. FARO ha accedido al importe desglosado de esta partida que permite conocer qué hay tras cada noche de conciertos y cuánto cuesta realmente subir el volumen en el popular auditorio al aire libre.

El caché de los cantantes y grupos seleccionados lleva la batuta y representa, con diferencia, la mayor parte del gasto. Cada actuación tiene su propia partitura económica y varía considerablemente en función de quién se suba al escenario, su trayectoria, su repercusión internacional y las condiciones de cada contratación. En esta edición, los contratos artísticos suman casi 3,5 millones de euros.

El seguro de cancelación de Chayanne

El concierto más caro fue el de Chayanne, que ascendió a 853.050 euros. A esta cantidad hubo que añadir otros 14.900 euros correspondientes al seguro de cancelación del espectáculo. «Con artistas con cachés muy altos, como fue este año el caso de Chayanne, se hace un seguro de cancelación», explica Patricia Rodríguez, concejala de Fiestas, Seguridad, Contratación y Gestión Municipal en Vigo. Anteriormente ya se había hecho con otros cantantes como Aitana o David Guetta como protección frente a una suspensión eventual.

Lo común es que, cuando esto pasa, la culpa la tiene el clima. «Normalmente, cuando los artistas adquieren el compromiso de actuar, siempre han querido cumplir», señala la concejala. Por eso, en estos casos la solución pasa por cambiar la fecha dentro de la misma temporada si es posible. De no serlo, «suelen regresar al año siguiente, como pasó con UB40 que por una indisposición del cantante no se produjo el espectáculo y no reclamaron ningún gasto y volvieron la siguiente edición sin subir el caché», confiesa Rodríguez.

Producción y seguridad

Para coordinar y facilitar asesoramiento sobre la gestión de los eventos y los contratos relacionados con su organización, se han invertido 42.646 euros. Por otro lado, el contrato de producción técnica de los espectáculos y actividades del programa 'Vigo en Festas' supuso un coste de 918.895 euros y corresponde a Fluge Galicia, que tal y como señala la concejala, «trabaja en reconocidos espacios como el Movistar Arena». A esta cantidad se añadió una modificación de 28.378,86 euros para cubrir los costes de la retransmisión de los partidos de la Selección Española de Fútbol.

Hay gastos que el público apenas percibe, pero resultan imprescindibles. La elaboración de los planes de emergencia, autoprotección y coordinación de seguridad supone 48.428,32 euros. Este contrato transciende Castrelos y cubre todos los eventos organizados por el Servicio de Fiestas. Las ambulancias no forman parte de este contrato, sino que tienen uno particular con un gasto similar de 48.174,95 euros.

«En la platea hay un equipo de refuerzo a las ambulancias. La grada se separa por zonas y en cada una de ellas hay personas de protección civil y personas de seguridad conectadas por walkie y avisan de cualquier incidente», cuenta la concejala de Seguridad. Desde una caseta de control, el director del plan de emergencias, Pedro Murciego, localiza en las cámaras que están distribuidas por el recinto la emergencia y guía a los profesionales.

Entradas y derechos

Al sistema de venta de entradas y control de accesos, gestionado por The Ticket Company, se dedicaron 80.955,96 euros. Otro de los costes que se incorporan a la factura son los derechos de autor. El expediente se tramita a finales de año teniendo en cuenta el conjunto de actuaciones y repertorios interpretados. El Concello contempla para ello un importe máximo de 200.000 euros.

La mayoría de estos contratos fueron creados 2024 y con prórrogas de año en año. Este formato de licitación pública por anualidades permite contar con un personal estable que ya conoce las características del recinto, lo que mejora la calidad de los conciertos.

El presupuesto total de la concejalía para el Servicio de Fiestas es de 5.364.599,97 euros. La diferencia con respecto a los 4.820.355,64 euros reside en la inversión en la cabalgata de los Reyes Magos y en el carnaval. «Cada año subimos el presupuesto. Hay una apuesta muy marcada por Castrelos. Hace no más de diez años podíamos tener cuatro conciertos y ahora tenemos 15», concluye la concejala.