¿Cómo selecciona Vigo los cantantes que actúan en los conciertos de Castrelos? Estos son los criterios

De premios internacionales a millones de reproducciones. Llegar al escenario de Castrelos no depende únicamente de ser un artista conocido. Detrás de cada concierto de verano hay una convocatoria pública —que acostumbra a abrirse en el mes de octubre del año anterior— y una serie de criterios que determinan qué conciertos finalmente formarán parte de una programación que busca convertir al emblemático auditorio vigués en uno de los espacios musicales más reconocidos del verano. Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir un cantante para conseguir una de esas fechas?

La trayectoria del artista, los reconocimientos obtenidos, el número de ventas logradas a través de sus canciones o el resto de sus actuaciones son clave para decidir si finalmente será elegido para subirse al escenario al aire libre. La programación definitiva debe incluir un mínimo de diez espectáculos de diferentes estilos, con el fin de satisfacer al mayor número posible de espectadores. No todo tiene por qué ser música. Las ofertas pueden incluir tanto actuaciones musicales como de danza, teatro, circo, magia u otras artes escénicas.

Un afinado currículum

Uno de los aspectos que se tiene en cuenta para la selección es la trayectoria profesional del artista o grupo. Las bases establecen que debe contar con algún tipo de premio de prestigio en el panorama musical, ya sea a nivel nacional como internacional. Ejemplo de ello podrían ser un Grammy, un American Music Award, un MTV, un Premio Ondas o un Globo de Oro.

Los galardones no son el único baremo. Las propuestas recibidas deben incluir el número de copias vendidas de sus álbumes y sencillos en formato físico, digital o bien su equivalencia en descargas. También se valora el recorrido sobre los escenarios a través de las giras nacionales e internacionales realizadas, así como los seguidores acumulados en plataformas digitales, tanto genéricas como especializadas en el ámbito musical.

La convocatoria obliga además a las promotoras a informar de la disponibilidad de los artistas para los meses de julio y agosto en los que se desarrollan las actuaciones. Un dato fundamental para poder encajar las propuestas en el calendario estival.

Vigo pone límites

La exclusividad es otro de los factores que entran en la ecuación. Las promotoras deben comprometerse a que no se celebre el mismo concierto en un radio de 35 kilómetros para garantizar ese carácter único en la zona de celebración. Puede darse el caso de que dos promotoras presenten propuestas con el mismo artista. En esa situación, solo se tendrá en consideración la más económica.

El presupuesto, por tanto, también influye en la selección. Las actuaciones deben adecuarse al crédito destinado para las mismas y las agencias pueden presentar sus ofertas hasta que se complete la programación, una vez alcanzado el límite de crédito previsto para estos eventos. El precio final debe incluir todos los gastos necesarios para hacer realidad el concierto: el caché del artista, el cáterin, el alojamiento, los recursos técnicos y humanos y especificar si hubiese algún coste adicional.

Más que un concierto

La dimensión del espectáculo también cuenta. El número de artistas o bandas participantes se tiene en cuenta. Por eso, el cartel puede incluir tanto conciertos individuales como festivales. Ejemplo de ello fue el FNAC Live Vigo, que este año clausuró la edición con las actuaciones de Fillas de Cassandra, The Rapants, la DJ Bea Fernandes y Eladio y Los Seres Queridos.

En cualquier caso, el show se debe adaptar a las características del recinto, proporcionadas a cada artista para el diseño de su concierto. El Concello pone a su disposición elementos técnicos básicos y cada formación puede traer consigo los elementos que considere oportunos, aunque se valorará negativamente el uso de pirotecnia o montajes complejos que puedan afectar a la seguridad del público.

El tiempo mínimo de duración de un evento de gran magnitud como los celebrados en Castrelos es de 90 minutos, dejando la ampliación de horario bajo criterio del artista. «Lo máximo que nos hemos encontrado son sobre dos horas y diez», recuerda Patricia Rodríguez, concejala de Fiestas, Seguridad, Contratación y Gestión Municipal en Vigo. «El espectáculo es casi exclusivo porque ellos fundamentalmente actúan en festivales y ahí los tiempos y el montaje son distintos. Eso también es un plus de calidad dentro del recinto», señala. Todo está pensado para ofrecer un concierto óptimo en un auditorio singular.