Los mayores podrán pasear en barco por la ría de Vigo de forma gratuita

El Concello de Vigo abrirá el próximo 1 de septiembre la inscripción para el programa de viajes en barco por la ría, enmarcado en la iniciativa «Vigo, ciudad amiga dos mayores». La actividad es totalmente gratuita y ofrece cerca de 2.700 plazas destinadas al colectivo de mayores del municipio, quienes podrán solicitar su plaza a través del teléfono 010 o de las asociaciones vecinales.

Las travesías se realizarán durante los meses de septiembre y octubre con una duración aproximada de noventa minutos por trayecto. La oferta incluye dos recorridos temáticos diferenciados: «Leyendas de la ría de Vigo», enfocado en repasar los episodios históricos y relatos populares vinculados a la costa viguesa, y «Ciencia a bordo», una propuesta orientada a la divulgación marina.

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En esta segunda ruta, los asistentes combinarán la navegación por la ría con la observación directa del ecosistema marino. El barco contará con un dron submarino que emitirá imágenes del fondo del mar en directo y en calidad 4K, además de microscopios instalados a bordo para examinar la fauna microscópica y el plancton del entorno.